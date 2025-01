Jamal Lewis desabafa ao anunciar saída do São Paulo: 'Desapontado'

O lateral esquerdo Jamal Lewis confirmou sua saída precoce do São Paulo nesta quarta-feira, primeiro dia do ano de 2025. Atrapalhado por uma lesão no tornozelo, o jogador da Irlanda do Norte, portanto, não cumprirá seu contrato de empréstimo até o fim com o time brasileiro.

"Estou desapontado por não poder continuar minha jornada com o São Paulo FC na próxima temporada. Tenho tido um problema que me dá muita dor quando jogo há muitos meses, exigindo cirurgia e alguns meses de recuperação", publicou o atleta em sua conta no Instagram.

Desde setembro, quando foi anunciado, Jamal disputou apenas seis partidas, três como titular, e anotou uma assistência. "Lamento não ter conseguido mostrar minha gratidão aos fãs para mostrar meu verdadeiro nível em campo. Desejo ao Tricolor tudo de melhor no futuro", escreveu.

Vinculado ao Newcastle, Jamal voltou à Inglaterra em dezembro para tratar lesão causada por um trauma no tornozelo esquerdo. Como o contrato de empréstimo com o São Paulo venceria em junho de 2025, ele não teria tempo hábil para passar por cirurgia e se recuperar a tempo de ainda defender o time brasileiro.

O norte-irlandês foi contratado na última janela de transferências como uma aposta da diretoria para suprir a carência do elenco são-paulino na lateral esquerda. A posição segue escassa, uma vez que Welington, antes titular, foi negociado com o Southampton.