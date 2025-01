Gabigol anuncia que vai jogar no Cruzeiro após deixar o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

A contagem regressiva acabou e Gabigol é jogador do Cruzeiro. O atacante anunciou o novo clube nesta quinta-feira (1), logo na virada do ano, em um vídeo publicado nas redes sociais.

O que aconteceu

Gabigol deixou o Flamengo ao final do contrato. A antiga gestão ofereceu apenas mais um ano de renovação e o atacante se sentiu desvalorizado. Por isso, anunciou que sairia após o título da Copa do Brasil.

As conversas com o Cruzeiro já estavam bem alinhadas desde então. O empresário de Gabriel se encontrou com os mineiros no período da decisão em Belo Horizonte para encaminhar a situação.

O contrato, porém, ainda não estava assinado. Gabigol queria aproveitar os últimos momentos como jogador do Flamengo e saiu de férias. Ele foi ao Japão para estreitar laços com a Mizuno, patrocinadora dele, e depois retornou ao Brasil.

Gabigol foi procurado por outros clubes. O principal dele foi o Santos, que sonhou com a volta do jogador à Vila Belmiro.

Camisa 99 no Flamengo, ele deixou o clube com uma emocionante despedida. Após seis anos, ganhou mosaico e outras homenagens da torcida para celebrar a história que construiu.