Fortaleza anuncia meia Pol Fernández, do Boca Juniors: 'Contratação de muito impacto'

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Pol Fernández, do Boca Juniors, até dezembro de 2026. O CEO do clube, Marcelo Paz, mostrou-se muito motivado com o acerto, principalmente pela experiência do atleta de 33 anos.

"É uma contratação de muito impacto. Pol foi capitão do Boca Juniors por muitos anos, participando de muitas conquistas e toda a dificuldade, o aprendizado e a evolução que é em ser o capitão e líder de um time como o Boca. Ele optou por vir para o Fortaleza, aceitou o nosso projeto, que é ambicioso e que tem intenção de ganhar títulos. Um volante moderno que tem a capacidade de marcar, jogar e ter a intensidade como uma das suas virtudes", afirmou o dirigente.

Pol é cria do Boca Juniors e foi o principal líder da equipe nas últimas temporadas. No último ano, jogou em 44 partidas entre as principais competições da Argentina e a Copa Sul-Americana. Em 2023, esteve no elenco que foi vice-campeão da Libertadores, superando o Palmeiras na semifinal e perdendo para o Fluminense na decisão.

"Certamente vai trazer experiência, liderança e espírito vencedor para o nosso vestiário. Esperamos que ele seja um dos grandes atletas e líderes nos próximos anos no Fortaleza. Estamos muito felizes em fechar com ele, isso mostra o que estamos buscando no mercado, que é qualidade, jogadores vencedores e que têm a ambição de grandes conquistas", completou Paz.

Além do Boca Juniors, o meia tem passagens também por Rosário Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Racing, e Cruz Azul, do México. Em sua única experiencia fora da Argentina, no clube mexicano, fez 56 jogos e marcou três gols.

"Pol Fernández é um atleta símbolo do Boca Juniors, que tem dez títulos nacionais entre Argentina e México. Já foi finalista da Libertadores em 2012 e em 2023. É um atleta que mostra qual é a ambição do Fortaleza a nível de posicionamento de mercado na América do Sul. O Fortaleza hoje é um clube que tem projeto sólido e tem uma amplitude de futuro que atrai jogadores da América do Sul para virem ao Fortaleza", finalizou o diretor de futebol do clube, Alex Santiago.

O Fortaleza terá um calendário cheio com Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. O clube fará a pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputará o Pro Series, que será realizado em Orlando.