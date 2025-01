Fortaleza anuncia meia ex-Boca Juniors, que chega ao clube sem custos

O Fortaleza anunciou a contratação do meio-campista argentino Pol Fernández até o final de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O atleta chega ao clube cearense sem custos.

"Olá, torcida! Me alegro em poder saudar vocês. Queria contar que estou muito emocionado de poder começar esta nova etapa juntos. Darei o meu máximo para cumprir com os objetivos, que passemos muitos lindos momentos. Nos vemos em breve!", comentou o jogador.

Pol Fernández foi revelado pelas categorias de base do Boca Juniors e possui três passagens pelo clube argentino. O meia também defendeu as cores do Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Racing, da Argentina, e do Cruz Azul, do México.

Em 2024 pelo Boca Juniors, atuou em 44 partidas e marcou um gol. Em 2023, foi finalista da Copa Libertadores. O argentino acumula diversos títulos em sua carreira: Tricampeão da Liga da Argentina, Bicampeão da Copa Liga Argentina, Campeão do Campeonato Mexicano e também da Leagues Cup.

"É uma contratação de muito impacto. Pol foi capitão do Boca Juniors por muitos anos, participando de muitas conquistas e toda a dificuldade, o aprendizado e a evolução que é em ser o capitão e líder de um time como o Boca. Ele optou por vir para o Fortaleza, aceitou o nosso projeto, que é ambicioso e que tem intenção de ganhar títulos. Um volante moderno que tem a capacidade de marcar, jogar e ter a intensidade como uma das suas virtudes", destacou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

O primeiro confronto do Leão do Pici em 2025 será diante do Horizonte, dia 25 de janeiro, às 16h40 (de Brasília), pela primeira fase do Campeonato Cearense.

Buscando reforçar o elenco para a próxima temporada, o Fortaleza também anunciou as contratações do lateral esquerdo Diogo Barbosa e do goleiro Brenno Fraga.