Flamengo anuncia Paulo Dutra como novo diretor-geral

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a chegada do executivo Paulo Dutra, que irá exercer o cargo de diretor-geral. O profissional retorna ao Rubro-Negro após oito anos.

De 2013 a 2017, Paulo Dutra atuou como diretor administrativo e financeiro do Flamengo. O executivo de 58 anos foi responsável por diversas mudanças no clube, como a reestruturação da área financeira, a renegociação de dívidas e construção do novo CT no Ninho do Urubu.

Além de ter trabalhado no Flamengo, Dutra também possui experiência no ramo empresarial. Recentemente, ele foi o diretor financeiro da SPIC Brasil, empresa voltada para o setor da energia. O executivo também atuou como vice-presidente corporativo da Concremat Engenharia e Tecnologia.

O profissional irá ocupar o cargo de Reinaldo Belotti Vargas, que foi diretor-geral do Flamengo pelos últimos seis anos. O executivo terá como objetivo impulsionar as metas estipuladas pela nova gestão, liderada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP.