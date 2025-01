Ex-dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo reage a anúncio de Gabigol e deseja sorte

O atacante Gabigol foi anunciado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira. Nos comentários da publicação do anúncio, o ex-dono da SAF do Cabuloso, Ronaldo Fenômeno, reagiu à contratação e desejou sorte ao jogador.

"Boa sorte, Gabigol", escreveu o também ex-atacante, campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 2002.

Ronaldo acertou a compra da SAF do Cruzeiro em dezembro de 2021 por R$ 400 milhões. O empresário seguiu como dono do clube mineiro até abril de 2024, quando vendeu 90% das ações da SAF para Pedro Lourenço, dono da rede de supermercados BH.

Foto: Reprodução / Instagram

O novo dono do Cabuloso tem investido pesado no futebol. Além de Gabigol, o empresário também acertou a contratação do atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, para 2025. Em 2024, ele promoveu as chegadas de vários jogadores, como Cássio, Matheus Henrique, Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Gabigol chega ao Cruzeiro após virar ídolo no Flaamengo. Com a camisa do Rubro-Negro, o atacante disputou 308 jogos e marcou 161 gols, além de 43 assistências. Em relação aos títulos, foram 13 conquistados (duas Copas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas).

O atleta será apresentado oficialmente no próximo sábado, no Mineirão, às 12h (de Brasília). Para a apresentação, o clube mineiro anunciou que 25 mil ingressos já foram comercializados.