Esposa de Weverton registra treino de goleiro do Palmeiras durante férias: "De janeiro a janeiro"

Depois de aproveitar a virada do ano com a família, o goleiro Weverton, do Palmeiras, aproveitou o primeiro dia de 2025 para seguir em forma. Nas redes sociais, a esposa do atleta, Jaqueli Maoski, registrou o treino do jogador durante o feriado e brincou sobre as férias.

"Primeiro dia do ano... seria férias. Mas aqui, de janeiro a janeiro, nada muda", escreveu Jaqueline, no story, do Instagram.

Esposa de Weverton compartilhou um treino no primeiro dia do ano (Foto: Reprodução/Instagram)

De luvas, o goleiro palmeirense apareceu fazendo atividades físicas na areia. O Palmeiras entrou de férias logo após o último jogo do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no dia 8 de dezembro. Desde então, o elenco alviverde aproveita o recesso antes de colocar o foco na temporada de 2025.

A reapresentação do Palmeiras está marcada para acontecer na próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro, na Academia de Futebol. A partir daí, a delegação dará início à disputa do Campeonato Paulista. A estreia alviverde será no dia 15, contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Na última temporada, Weverton foi um dos jogadores com mais jogos pelo Palmeiras, entrando em campo em 61 oportunidades. O goleiro de 37 anos defende a camisa do Verdão desde 2018. Desde então, ele soma 396 jogos e 12 títulos.