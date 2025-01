Empresário ignora diferença de peso e afirma que Makhachev venceria Poatan no UFC

Com três defesas de título e uma trajetória quase irretocável no MMA profissional, Islam Makhachev é um dos campeões mais dominantes do atual plantel do UFC. Não à toa, o russo desponta na primeira posição do ranking peso-por-peso da organização. E ao que tudo indica, a posição de liderança na listagem que independe de categoria de peso faz sentido, ao menos para seu empresário. Afinal de contas, Ali Abdelaziz rasgou elogios ao pupilo de Khabib Nurmagomedov e surpreendeu ao afirmar que considera que o wrestler seria capaz, inclusive, de derrotar Alex Poatan.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o empresário destacou que as credenciais de Islam permitiriam que ele enfrentasse e vencesse qualquer atleta da categoria dos leves (70kg), meio-médios (77 kg) e médios (84 kg). Para exemplificar tamanha confiança no wrestler russo, Ali Abdelaziz apostou que Makhachev derrotaria Poatan, campeão dos meio-pesados (93 kg), em sua atual divisão, mesmo com uma diferença de tamanho e massa corporal considerável. O representante do russo foi além e projetou que o striker brasileiro poderia ser finalizado, caso realmente o hipotético confronto saísse do papel.

"Ele passou por algo na primeira luta (com o Arman). Não vou dar desculpas por ele. Arman é um animal, muito duro, acho que vai se tornar campeão, mas não acho que será agora, não é a hora dele. Não acho que nenhum homem entre 70 kg e 84 kg consiga vencer Islam Makhachev. Não existe (essa pessoa). Peso-leve, meio-médio, peso-médio, acho que o Islam pode derrotar todos em qualquer dia, pelo que tem me mostrado, seu desenvolvimento e melhoria. Acho que Islam vence o Alex Pereira com 93 kg, realmente acho. Juro por Deus. Ele vai derrubá-lo e finalizá-lo. Alex Pereira pode nocautear qualquer um do planeta se ele te tocar, mas acho que Makhachev é bom nesse nível. Habilidade por habilidade, acho ele um dos melhores e mais completos lutadores que já vimos", opinou Ali.

Revanche contra Tsarukyan

Makhachev já deixou claro seu interesse em subir de peso para pleitear um segundo cinturão. Entretanto, Belal Muhammad, seu parceiro de treino, como atual campeão até 77 kg teoricamente inviabiliza seu plano de carreira. Mas antes de projetar um eventual bicampeonato no Ultimate, Islam tem um compromisso importante pela frente. No dia 18 de janeiro, o russo lidera o UFC 311, na Califórnia (EUA), em uma revanche contra Arman Tsarukyan pelo título dos pesos-leves. No primeiro embate entre os dois, ainda em 2019, o pupilo de Khabib levou a melhor na decisão dos juízes.