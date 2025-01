De Poatan a McGregor, Jake Paul lista possíveis adversários para próxima luta de boxe

Depois de enfim tirar o duelo contra Mike Tyson do papel e desbancar o veterano ex-campeão mundial de boxe no que se tornou o evento esportivo mais transmitido da história, Jake Paul segue à procura de novos desafios. Cada vez mais em alta no meio dos esportes de combate, o youtuber que se transformou em pugilista procura um novo parceiro de dança para dividir o ringue em 2025. E dentre as dez opções de possíveis adversários sugeridos pelo próprio, estão Alex Poatan e Conor McGregor, astros do MMA.

Através de sua conta no 'X' (antigo Twitter), Jake compartilhou uma montagem com o rosto dos dez alvos traçados como eventuais rivais (veja abaixo ou clique aqui). Com a legenda: '"Quem é o próximo?", o jovem de 27 anos despertou a curiosidade de seus seguidores com um leque diversos de possíveis oponentes. Além de Poatan e McGregor, a 'lista de espera', autodenominada por Paul, também inclui outro representante do MMA: Nate Diaz.

Confira os outros alvos de Jake Paul

Além de atletas do MMA, Jake também incluiu dois alvos que, assim como ele, migraram do ramo do entretenimento para o boxe: KSI e Tommy Fury - este último seu único algoz nos ringues até então. Além da dupla, o youtuber também elencou alguns grandes nomes de pugilistas profissionais na sua lista de possíveis oponentes: Ryan Garcia, Gervonta Davis, Floyd Mayweather, Daniel Dubois e Artur Beterbiev. Agora resta saber se o próximo desafio da carreira de Paul sairá de alguma das dez opções elencadas pelo próprio.

Who next? pic.twitter.com/VvmQFBa7j4

- Jake Paul (@jakepaul) December 30, 2024