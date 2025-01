Cruzeiro marca apresentação de Gabigol para o Mineirão e já tem 25 mil ingressos vendidos

Nesta quarta-feira, após anunciar a contratação de Gabigol até o final de 2028, o Cruzeiro marcou a apresentação do seu novo camisa nove e já vendeu 25 mil ingressos. O atleta será apresentado oficialmente no próximo sábado, no Mineirão, às 12h (de Brasília).

De 2019 até 2024, Gabigol viveu uma história intensa com a camisa do Flamengo. A trajetória é recheada de gols, títulos e idolatria. O atacante também viveu dias difíceis, como a punição por tentativa de fraudar exame antidoping e a polêmica por usar uma camisa do Corinthians.

No ano mais complicado, que teve menos chances com Tite e a suspensão pelo antidoping, o ídolo conseguiu brilhar e foi decisivo no título da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Porém, sua saída foi polêmica. Ainda no gramado da Arena MRV, Gabigol anunciou que iria deixar o clube e disparou contra a diretoria.

Vendas abertas para a apresentação do Gabigol! Neste sábado, no Mineirão, o atleta Gabriel Barbosa terá seu primeiro contato com a Nação Azul. Abertura do portão: 10h30

Em 2023, o Flamengo encaminhou sua renovação de contrato. Entretanto, recuou e depois mudou a oferta. A relação só se desgastou e culminou com o adeus do ídolo.

Ao longo do período no Flamengo, o atacante disputou 308 jogos e marcou 161 gols, além de 43 assistências. Em relação aos títulos, foram 13 conquistados (duas Copas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas). Destaque para a Libertadores de 2019, quando Gabigol fez os dois gols da virada do Flamengo nos minutos finais e garantiu a taça ao clube.

A abertura dos portões ocorrerá às 10h30 de sábado, e a apresentação do atleta, a partir das 12h. A venda dos ingressos foi aberta às 9h desta quarta. Os bilhetes, que podem ser adquiridos através do app Cruzeiro Nação Azul e no site ingresso.cruzeiro.com.br, estão sendo comercializados pelo preço simbólico de R$ 10.