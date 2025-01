Com gols de Jesus e Martinelli, Arsenal vira contra o Brentford e é vice-líder do Inglês

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visitou o Brentford no Gtech Community Stadium, venceu de virada, por 3 a 1, e reassumiu a liderança da competição. Gabriel Jesus, Merino e Martinelli balançaram as redes para os visitantes, enquanto Mbeumo descontou para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Arsenal chegou aos 39 pontos, ultrapassou o Nottigham Forest, que soma 37, e voltou à segunda colocação da tabela, atrás apenas do líder Liverpool, que tem 45. Por outro lado, com a derrota, o Brentford permaneceu com 24 unidades, na 12ª posição.

O Arsenal volta aos gramados no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), quando visita o Brighton, no Falmer Stadium. No mesmo dia, às 12h, o Brentford visita o Southampton, no St Mary's Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela 20ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Brentford logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Ao receber pela direita em jogada de contra-ataque, Mbeumo cortou o marcador, ajeitou para a canhota e finalizou cruzado.

Aos 29 minutos da etapa inicial, o Arsenal empatou. Após arremate de Partey da entrada da área, o goleiro Flekken espalmou. No rebote, o brasileiro Gabriel Jesus concluiu de peixinho e deixou tudo igual na partida.

O Arsenal virou o resultado aos cinco minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio pelo lado direito, a defesa adversária afastou mal dentro da pequena área e Merino, de primeira, arrematou forte para marcar.

Aos oito minutos da segunda etapa, o Arsenal ampliou a vantagem. Após cruzamento de Nwneri, o zagueiro do Brentford afastou de cabeça. Na sobra, Martinelli acertou belo voleio e balançou as redes.