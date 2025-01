Azarenka leva susto, mas avança às oitavas em Brisbane; Kasatkina também vence

Número 20 do mundo, Victoria Azarenka sofreu, mas conseguiu confirmar o favoritismo diante da australiana Maya Joint, de apenas 18 anos, nesta quarta-feira, no WTA 500 de Brisbane. A atleta de Belarus venceu por 6/7 (5/7), 6/2 e 6/4, em uma longa batalha de 2h36min, e avançou às oitavas de final.

Azarenka chegou a estar perdendo o terceiro set por 4/3, mas conseguiu se manter forte psicologicamente para virar o duelo e confirmar a vitória com duas quebras no fim. Sua adversária na próxima fase será a tcheca Marie Bouzková, que despachou Jelena Ostapenko, da Letônia, por 2 sets a 0.

Com dois títulos em Brisbane (2009 e 2016), Azarenka entrou na partida como a grande favorita, ainda mais por enfrentar uma jovem de apenas 18 anos. No primeiro set, ela forçou o saque, somou quatro aces, mas também permitiu duas quebras, que custaram caro no fim. O jogo foi extremamente equilibrado, principalmente no game final, mas a australiana foi agressiva no tie-break e largou na frente.

Azarenka mostrou toda a sua experiência no segundo set, quando esperou o momento certo para aumentar o ritmo da partida e empatar após um impecável 6/2.

No set final, Azarenka mostrou um controle mental impressionante, ainda mais por estar perdendo por 4/3. A australiana deu tudo de si, mas pecou nos games finais, indicando até certo nervosismo. Com isso, a atleta de Belarus continuou viva na busca pelo tricampeonato.

Nona do ranking da WTA, a russa Daria Kasatkina também não teve vida fácil. Ela precisou de 3h23min para superar a americana Peyton Stearns por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (9/7), 4/6 e 7/5.

A vitória de Kasatkina foi decidida apenas no detalhe, em uma partida equilibrada do início ao fim. A americana 'vendeu' caro a derrota, mas acabou sendo eliminada da competição. Já a russa enfrenta na próxima fase a compatriota Polina Eduardowna Kudermetowa.

Destaque também para Linda Noskova, que derrotou a romena Alexia Anca Todoni por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4.