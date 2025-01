Auxiliar do Corinthians manda recado de Ano Novo para torcida: "O melhor ainda está por vir"

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, mandou um recado de Ano Novo em suas redes sociais para a Fiel Torcida. Filho e "braço direito" de Ramón Díaz, o profissional disse que "o melhor ainda está por vir" para a equipe.

"Juntos, vamos dar a vida sempre", complementou Emiliano em seu Instagram.

O Corinthians terminou 2024 em alta, com nove vitórias seguidas e classificação para a Copa Libertadores, e quer manter o bom momento em 2025.

Ramón e Emiliano, juntos, possuem 58,8% de aproveitamento pelo Timão, com 17 vitórias, nove empates e oito derrotas. A dupla foi contratada em julho e possui contrato até o final de 2025.

O primeiro compromisso do Corinthians no ano será no dia 16 de janeiro (quinta-feira) contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela estreia do Campeonato Paulista. O clube busca voltar a conquistar o Estadual depois de mais de cinco anos de jejum.

Até o momento, as movimentações do Corinthians no mercado da bola são tímidas. O Timão não anunciou nenhum jogador até o momento, mas por outro lado liberou atletas como Matheus Araújo, Caetano e Ruan Oliveira. Fagner e Pedro Henrique são outros nomes que estão perto de deixar o clube, para Cruzeiro e Ceará, respectivamente.