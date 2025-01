Arsenal vira sobre o Brentford com show de brasileiros e reassume 2º lugar

Com show dos "Gabrieis", o Arsenal venceu o Brentford por 3 a 1 neste 1º de janeiro, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O Brentford saiu na frente com Mbeumo aos 13 minutos, mas levou a virada. Gabriel Jesus empatou aos 29 minutos, Merino virou aos 5 do segundo tempo e Gabriel Martinelli ampliou no minuto 8.

Jesus confirmou a excelente fase que vive no Arsenal. O atacante marcou seis gols nos últimos quatro jogos.

Com a vitória, o Arsenal reassume a vice-liderança da Premier League, agora com 39 pontos e a seis do Liverpool. O time de Arne Slot, porém, tem uma partida a menos. O Brentford é o 12º, com 24.