Após dois reforços no ataque, Palmeiras ainda vai atrás de um camisa 9

O Palmeiras já começou a se movimentar para suprir as ausências que terá no ataque, mas ainda segue atrás de um camisa 9. Paulinho, anunciado oficialmente nesta terça-feira (31), chega como substituto de Dudu no planejamento traçado pela diretoria com Abel Ferreira.

O que aconteceu

O Palmeiras continua no mercado por um centroavante. As contratações que chegaram ainda não deixaram a comissão técnica totalmente satisfeita e a diretoria está atrás de um centroavante.

Os candidatos a camisa 9 geraram muitas dúvidas ao longo de 2024. Rony e Flaco López levantaram questionamentos pelo rendimento irregular e nunca conquistaram de fato os torcedores. Abel chegou a defendê-los em alguns momentos.

O Palmeiras fez algumas movimentações, como Gabigol e Gabriel Jesus, mas não avançou.

Houve ainda sondagem por Alex Arce, da LDU, mas sem desdobramentos até o momento.

A ideia do Palmeiras é que Paulinho ocupe a vaga de Dudu, pela ponta-esquerda, e Facundo Torres a de Estêvão na direita. O camisa 7 deixou o clube após o final da temporada e já foi anunciado pelo Cruzeiro.

O Alviverde já começa a se preparar para a saída de Estêvão, vendido para o futebol inglês. Ele fica até o meio do ano e se apresenta ao Chelsea após o Super Mundial. Neste caso, Facundo Torres jogará pelo setor para cobrir a ausência. O jogador custou US$ 12 milhões (R$ 72,5 milhões) fixos.