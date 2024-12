Volante do Santos, João Schmidt foi o atleta da Série B com mais desarmes por jogo

O Santos conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro e retornou à elite do futebol do Brasil. Para isso, a equipe contou com a boa temporada individual de seus jogadores, como a de João Schmidt. O volante foi o atleta com mais desarmes por jogo na Segunda Divisão.

O volante conquistou uma média de 2,4 desarmes por partida, em 33 jogos disputados. Falcão, do CRB, José Aldo, do Ituano, Matheus Henrique, do América-MG, e Gabriel Bispo, do Gurani, fecham o top-5 da lista.

Além da marca, o Schmidt também detém o recorde de mais desarmes em uma única partida. Na vitória do Peixe sobre o Brusque, por 4 a 0, o camisa 5 conseguiu oito roubadas de bola. Leandro Vilela, do Paysandu, Diogo Hereda, do CRB, e Sebastian Gomez, do Coritiba, dividem o feito com o santista.

Com boas virtudes defensivas, João Schmidt foi um dos pilares da equipe do técnico Fábio Carille em 2024. O volante foi o terceiro jogador do elenco alvinegro com mais minutos na temporada, tendo participado de 49 jogos do Santos.

Com contrato até o fim de 2025, o camisa 5 espera repetir o sucesso que teve em 2024 na próxima temporada. A tendência é que o volante se mantenha na equipe titular do Alvinegro, ao lado do companheiro de posição Diego Pituca.