Vendido ao Palmeiras, Paulinho se despede do Atlético-MG: 'Me reencontrei'

Vendido ao Palmeiras, o atacante Paulinho se despediu do Atlético-MG nesta terça-feira (31).

Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana. ObriGalo. Paulinho no Instagram

Falta apenas o anúncio

Paulinho deixa o Atlético-MG com 50 gols marcados em 120 jogos disputados. O atacante disputou as duas últimas temporadas pelo clube mineiro. Ele conquistou os dois últimos Campeonatos Mineiros e foi o artilheiro do Brasileirão de 2023 com 19 tentos.

O negócio entre Palmeiras e Atlético-MG por Paulinho envolve dinheiro e troca de atletas. O Verdão pagará 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) e ainda mandará os meias Gabriel Menino e Patrick — este do sub-20 — para o Galo.

Os atletas envolvidos fizeram Palmeiras "economizar" 7 milhões de euros por Paulinho. A pedida inicial do Atlético-MG era de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões).

Paulinho se recupera de uma cirurgia. O atleta passou a sentir o problema na perna direita em março após uma pancada. Apesar do incômodo, seguiu jogando, o que só piorou a lesão, que se tornou uma fissura óssea na canela. Ele terminou a temporada e fez o procedimento em dezembro. A expectativa é que ele volta a atuar somente a partir de março.

O Palmeiras ainda não confirmou a chegada do novo reforço. O clube tem o costume de só oficializar suas contratações quando tudo está assinado, mas ao que tudo indica falta pouco para o anúncio.