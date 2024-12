Vencedor da São Silvestre, Wilson Too destaca clima e dedica triunfo à família

O queniano Wilson Too, vencedor da 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, destacou o clima de São Paulo na manhã desta terça-feira e dedicou o triunfo à família.

"O tempo foi muito bom, não tenho do que reclamar. Dedico essa conquista à minha família, à minha mulher e aos meus filhos", comentou Too em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

Wilson manteve a liderança da elite masculina em quase toda a prova e cruzou a linha de chegada na primeira posição, com um tempo de 44min21s.

Na sequência, chegaram Joseph Panga (44min51s) e Reuben Poghisno (45min26s), em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Melhor brasileiro na prova, Johnatas de Oliveira Cruz (45min32s) chegou na quarta posição e também subiu ao pódio da São Silvestre. O queniano Nicolas Kiptoo chegou em quinto lugar (45min41s).

Como foi a prova?

Logo na largada da prova, o queniano Wilson Mutua já saiu na frente dos demais competidores. O compatriota Wilson Too ficou logo atrás e assumiu a ponta pouco depois. O corredor da Tanzânia, Joseph Panga chegou à segunda colocação, mas ainda distante do queniano.

O brasileiro Johnatas Cruz também saiu bem na prova e ficou perto dos primeiros colocados. Wilson Too não deixou os adversários chegarem muito próximo e se manteve na ponta, enquanto o adversário da Tanzânia manteve o ritmo para seguir em segundo lugar.

Liderando desde o início, Wilson Too deu mais um título ao Quênia.

Confira os primeiros colocados da elite masculina

1°. Wilson Too (QUE)



2°. Joseph Panga (TZN)



3°. Reuben Poghisno (QUE)



4°. Johnatas de Oliveira Cruz (BRA)



5°. Nicolas Kiptoo (QUE)