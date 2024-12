UFC destaca Carlos Prates e Jean Silva entre os principais estreantes da temporada 2024

Nesta terça-feira (31), o ano de 2024 chega ao fim. Nesta temporada, os fãs de MMA foram presenteados com a consolidação de grandes estrelas, mas também com a chegada de novos postulantes a grandes lutadores. E dentro do UFC, principal organização do mundo, não foi diferente. Com uma lista extensa de estreantes nos últimos 12 meses, o Ultimate destacou os cinco atletas que causaram maior impacto, com direito a dois brasileiros que representam a mesma equipe na lista.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o UFC elegeu Carlos Prates e Jean Silva, da 'Fighting Nerds', como dois dos principais estreantes de 2024 na companhia. Além dos brasileiros, a empresa também destacou três outros nomes em meio a dezenas de estreantes nesta temporada: Oban Elliott, Zhang Mingyang e a bicampeã olímpica Kayla Harrison.

Trajetórias de Carlos e Jean

Com estilos de luta agressivos, Carlos e Jean viveram uma temporada memorável e bastante similar em 2024. Enquanto Prates venceu seus quatro combates no octógono mais famoso do mundo via nocaute ou nocaute técnico, 'Lord', como é conhecido, atingiu a mesma façanha nos três confrontos em que foi escalado neste ano. O 100% de aproveitamento da dupla, somada à taxa de letalidade, ajudou consideravelmente para que a 'Fighting Nerds' fosse eleita a melhor equipe no 'Oscar do MMA'.

