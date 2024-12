Time feminino do Palmeiras fecha 2024 com título Paulista e quebra de tabu sobre rival

O ano de 2024 da equipe feminina do Palmeiras teve um gostinho especial. As Palestrinas voltaram a faturar um título depois de um ano passado em branco. A conquista ainda quebrou um tabu já que foi diante do rival Corinthians.

Desde a reativação do futebol feminino do Palmeiras, que aconteceu em 2019, essa foi a primeira eliminatória vencida pelo Alviverde contra as Brabas. Além disso, foi a primeira vez que o Verdão venceu um título na modalidade contra o Corinthians.

Em 2024, as Palestrinas tiveram um ano mais tranquilo em relação ao ano anterior, quando disputaram a Libertadores. Além disso, estava sob novo comando, da técnica Camilla Orlando, que chegou para ocupar o cargo deixado por Ricardo Belli no fim do ano anterior.

Nesta temporada, a equipe alviverde teve foco no Brasileiro e no Paulista. No primeiro torneio, o Verdão acabou caindo nas semifinais. Na primeira fase, as Palestrinas ficaram em quarto lugar, com 28 pontos, em uma campanha com nove vitórias, um empate e cinco derrotas. Depois passaram pelo Cruzeiro nas quartas e acabaram caindo na semi para o Corinthians.

Mais tarde, as Palestrinas conseguiram a revanche ao conquistar o Paulista em cima das rivais, que foram as campeãs brasileiras. No Estadual, o Palmeiras terminou a primeira fase na liderança e eliminou a Ferroviária na semifinal. Na grande decisão, saiu em desvantagem no primeiro jogo, empatou o agregado com vitória na partida de volta e se sagrou campeão nos pênaltis (2 a 0).

Esse foi o segundo título Estadual da equipe feminina deste 2019. As Palestrinas haviam vencido em 2022, quando venceram o Santos, no Allianz Parque. Antes, disso, conquistaram pela primeira vez o Paulistão no ano de 2001.

O fim da temporada também marcou despedida pelo lado do Verdão, que não contará mais com a lateral direita Bruna Calderan, que está na equipe desde 2021. A lateral esquerda Eskerdinha e a atacante Letícia Ferreira também se despediram do clube depois da conquista do Estadual.

Montagem de base e disputa da Copinha

Em 2024, o Palmeiras também montou um time de base no futebol feminino. De forma inédita, o clube participou da segunda edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior feminina. O Alviverde venceu os dois primeiros jogos da fase de grupos, contra Botafogo-PB e Minas Brasília-DF, mas foi superado pelo Flamengo, na última partida, e não conseguiu avançar de fase.

Estiveram inscritas no torneio a goleiras: Ravena, Bruna Hirata, Gabi Vannuchi e Stefany Victoria, as laterais Vitoria Gabriele, Giselly, Stephani Morgado e Ana Beatriz, as zagueiras: Fabi, Lorrane, Duda, Guta e Ana Luiza Muniz, as eio-campistas Amanda Locatelli, Livia Mossambite, Giovanna, Samara, Maria Brito e Jennyfer e as atacantes: Gaby Santos, Stefanie, Taina Maranhão, Dudinha e Lorena.