Queniana domina de ponta a ponta e vence a São Silvestre; brasileira é 3ª

A queniana Agnes Keino dominou do início ao fim e venceu a prova feminina da 99ª edição da São Silvestre nesta terça-feira (31).

A vitória da queniana foi a primeira dela na São Silvestre e vem como um presente adiantado de aniversário. Ela, que faz aniversário na quarta-feira (1°) concluiu a prova com um tempo de 51min26s.

Cynthia Chemweno (KEN) ficou com o segundo lugar, e a brasileira Núbia de Oliveira ficou em terceiro. A atleta do Brasil brigou pela posição até os últimos segundos de prova com a tanzaniana Anastazia Dolomongo.

Esta é a oitava vitória seguida de uma atleta do Quênia. A etíope Yimer Wude Ayalew foi a última vencedora antes da sequência, em 2015 — a prova não foi disputada em 2020.

Agnes dominou a prova desde os primeiros minutos. A atleta se desgarrou do resto do pelotão junto da também queniana Cynthia Chemweno. As brasileiras Núbia de Oliveira e Pedrina Silva chegaram a tentar acompanhar o ritmo, mas perderam as rivais de vista.

Keino assumiu a ponta de maneira isolada na parte intermediária da prova e não largou mais. Ela já corria isolada na chegada aos 10 dos 15km da prova.

A prova feminina teve início às 7h40 (de Brasília). As atletas da elite largaram sozinhas — o grande público largou junto com os atletas da elite masculina.