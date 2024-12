São Paulo anuncia renovação de Luiz Gustavo até o fim de 2025

O São Paulo anunciou a renovação com o volante Luiz Gustavo nesta terça-feira (31). O contrato do atleta, que era válido até o fim deste ano, se estendeu até o dia 31 de dezembro de 2025.

Contratado junto ao Al-Nassr em dezembro de 2023, entrou em campo 46 vezes pelo Tricolor e marcou cinco gols, além de uma assistência. Um dos tentos foi em jogo válido contra o Corinthians, pelo Paulistão. Aquela partida, que terminou 2 a 1, marcou o fim do tabu no estádio do rival. Luiz Gustavo também fez parte do elenco campeão da Supercopa Rei, diante do Palmeiras.

Esta temporada foi a terceira mais goleadora de sua carreira, atrás apenas de 2014/15, quando marcou sete tentos pelo Wolfsburg-ALE, e pelo Olympique de Marselha-FRA, em 2017/18, quando balançou as redes seis vezes. Ambas as temporadas do volante no futebol europeu também foram as que Luiz Gustavo mais atuou em sua carreira (57 na França e 47 na Alemanha).

"Estou muito feliz por poder continuar no São Paulo. Teremos um ano especial, com a possibilidade de disputar grandes competições novamente. O clube está buscando se reforçar da melhor forma possível. Para mim, é hora de continuar, não de desistir", disse.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, e Carlos Belmonte, diretor de futebol, não pouparam elogios ao camisa 16.

"Motivo de alegria a renovação de Luiz Gustavo. Um atleta muito importante para o nosso elenco. Jogador que além de sua qualidade técnica, agrega com a sua experiência no contato com os mais jovens", comentou Casares.

"O Luiz é importante para nós dentro de campo, com sua qualidade e sua experiência, e fora dele, sendo um exemplo de profissionalismo e um líder do elenco. Será muito bom tê-lo conosco por mais uma temporada", emendou Belmonte.

O atleta se apresentará junto ao restante do elenco no dia 8 de janeiro. Neste dia, a delegação do São Paulo viajará para realizar a pré-temporada e a disputa da FC Series nos Estados Unidos.