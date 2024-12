São Paulo amplia vínculo do volante Luiz Gustavo até o fim de 2025: 'Hora de continuar'

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a permanência do volante Luiz Gustavo, de 37 anos, a pedido do técnico Luis Zubeldía. O novo vínculo do atleta, que vem cogitando encerrar a carreira ao final da temporada, vai até 31 de dezembro de 2025.

"Estou muito feliz por poder continuar no São Paulo. Teremos um ano especial, com a possibilidade de disputar grandes competições novamente. O clube está buscando se reforçar da melhor forma possível. Para mim, é hora de continuar, não de desistir", afirmou o volante.

Em sua primeira temporada no São Paulo, Luiz Gustavo atuou em 46 partidas, sendo 37 como titular. O meio-campista deu uma assistência e marcou cinco gols, um deles na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Paulistão, que quebrou o tabu no estádio do rival. Ele integrou o grupo campeão da Supercopa Rei, em fevereiro, contra o Palmeiras.

"Motivo de alegria a renovação de Luiz Gustavo. Um atleta muito importante para o nosso elenco. Jogador que além de sua qualidade técnica, agrega com a sua experiência no contato com os mais jovens", comentou o presidente Julio Casares.

"O Luiz é importante para nós dentro de campo, com sua qualidade e sua experiência, e fora dele, sendo um exemplo de profissionalismo e um líder do elenco. Será muito bom tê-lo conosco por mais uma temporada", emendou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Luiz Gustavo se apresentará junto aos demais companheiros no dia 8 de janeiro, data em que a delegação viaja para os Estados Unidos para a pré-temporada e a disputa da FC Series.

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro, às 20h, diante do Botafogo, na NicNet Arena, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada.