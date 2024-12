Sabalenka aplica 'pneu' e avança às oitavas em Brisbane; Badosa é surpreendida

Aryna Sabalenka provou que entra em 2025 como uma das favoritas aos principais títulos na temporada. Na estreia do WTA 500 de Brisbane, nesta terça-feira, ela derrotou a mexicana Renata Zarazua com notoriedade, tendo, inclusive, aplicado um 'pneu'. O triunfo foi por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0, em 1h04min de partida.

A atual número 1 do mundo terá pela frente nas oitavas de final a cazaque Yulia Putintseva, que eliminou a americana McCartney Kessler por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5). Curiosamente, Sabalenka foi derrotada na final da edição passada justamente para uma atleta do Cazaquistão. Ela foi superada por Elena Rybakina por 6/0 e 6/3.

O início de Sabalenka no primeiro set foi dominante. Ela venceu os seis primeiros pontos e abriu uma vantagem de 3/0. Foi aí que Zarazua viveu o seu melhor momento no confronto. Ela conseguiu buscar o empate e manteve o jogo equilibrado até o fim, quando a número 1 do mundo conseguiu quebrar o serviço e fechar por 6/4

O segundo set foi um passeio. Com exceção do primeiro game, Sabalenka se impôs contra a adversária e não deu a menor chance de reação, aplicando um 'pneu'. Sabalenka somou na partida 23 winners e levou a melhor em 71% de seus pontos de serviço.

Ainda nesta terça-feira, a cabeça de chave número 4, Paula Badosa, decepcionou ao ser derrotada por Elina Avanesyan, da Armênia, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 1/6 e 6/2, em 2h04min de uma emocionante partida, que teve 21 pontos só no primeiro game.

Avanesyan fez um grande primeiro set, mostrando uma força mental surpreendente ao controlar a adversária, que reagiu na sequência e foi buscar o empate em um segundo set com total domínio da espanhola. A tenista da Armênia, no entanto, abriu 4 a 0 no set final e precisou apenas administrar a vantagem para confirmar a classificação.

Nas oitavas de final, ela enfrentará a tunisiana, recém-recuperada de lesão, Ons Jabeur, que venceu a russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Ela se destacou na devolução e arrasou a adversária que vinha sendo cotada como uma das favoritas do torneio.