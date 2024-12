Retrospectiva: tri do Paulista, Palmeiras compete no Brasileiro até o fim, mas sofre com quedas nas Copas

O ano de 2024 do Palmeiras foi bem movimentado, tanto em campo quanto fora dele. Dentro das quatro linhas, o Verdão começou com o vice na Supercopa, diante do São Paulo, mas deu a volta por cima com a conquista do tricampeonato Paulista após 90 anos. Por outro lado, terminou o ano em baixa, amargando eliminações e o vice do Brasileirão.

Problema no gramado do Allianz Parque e Barueri como "solução"

Fora de campo, o Verdão viveu problemas com a Real Arenas/WTorre, responsáveis pela gestão do Allianz Parque, por questão do gramado, Meses depois, chegou a um acordo com a empresa e encerraram as disputas nos foros arbitral e judicial. As duas partes fizeram concessões, assim como ajustes comerciais e operacionais.

Neste ano, o Allianz Parque completou dez anos. E a temporada começou com polêmica no local. O Alviverde disputou apenas duas partidas do Campeonato Paulista no local antes de ter o palco de jogos interditado por conta da falta de manutenção no gramado, que estava sem condições de receber jogos.

O composto termoplástico do gramado sintético, instalado em 2021, derreteu e formou um composto que grudava na chuteira dos jogadores. A reforma, que durou cerca de três meses, consistiu, principalmente, na troca do composto para uma cortiça. Nesse período, o Verdão disputou cinco jogos na Arena Barueri por indisponibilidade do Allianz.

Volta para casa e conquista do Paulista

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira voltou para "casa" na semifinal do Estadual, quando conseguiu a classificação à decisão. Na final, bateu o Santos, por 2 a 0, diante de sua torcida. Em outubro, o Alviverde resolveu o imbróglio com a superficiária do estádio e não teve mais problemas.

Quedas nas Copas e briga até o fim pelo Brasileiro

Dentro das quatro linhas, o Verdão enfrentou grandes desafios. "Azarado" nos sorteios, o Palmeiras se deparou com as fortes equipes de Flamengo e Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, respectivamente. Nas duas oportunidades, acabou sendo eliminado, com jogos de volta em pleno Allianz Parque.

Depois das quedas precoces, o Verdão ganhou um "gás" na disputa pelo Campeonato Brasileiro e chegou à última rodada brigando pelo título. Contudo, falhou nessa missão e viu o sonho do tri consecutivo ser abatido pelo Botafogo, que voltou a ser campeão depois de 29 anos.

Troca de protagonistas

Durante a temporada, o Palmeiras se despediu de alguns jogadores. O principal deles foi Endrick, que já tinha data marcada para deixar o Verdão e se juntar ao elenco do Real Madrid, que o adquiriu ainda em 2022. A Cria da Academia fez seu último jogo pelo Alviverde no dia 30 de maio, no empate com o San Lorenzo, pela Libertadores.

Enquanto o então camisa 9 estava de saída, surgia Estêvão, de 17 anos, que acabou como protagonista do Verdão. Titular na equipe, terminou o ano como artilheiro do Alviverde no Brasileirão, com 13 gols marcados. Com pouco tempo de profissional, não demorou muito para ser vendido. Em junho, o clube concluiu a venda de mais uma joia, dessa vez para o Chelsea. Contudo, ele só deixa o Verdão após o Super Mundial.

"Caso Dudu" e mercado da bola movimentado

O mercado da bola do Palmeiras foi bem movimentado e um tanto polêmico. Como reforços, o Verdão trouxe oito novos nomes. Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Rômulo e Lázaro chegaram na primeira anela de transferências, enquanto Mauricio, Felipe Anderson, Giay, na segunda.

No meio do ano, quase perdeu Dudu, que depois viria a se despedir de forma definitiva. Em junho, o Cruzeiro anunciou que tinha um acordo com o ídolo palmeirense para que ele se juntasse ao elenco do time mineiro. Na oportunidade, Dudu estava voltando a ter condições de jogo após dez meses devido à cirurgia no joelho.

A situação gerou muita polêmica. Membros da Mancha Verde foram à casa de Dudu, cobrar explicações, e ele acabou ficando. A negociação gerou rusgas com a presidente Leila Pereira, que falou publicamente que o ciclo de Dudu no Verdão havia acabado. Posteriormente, o camisa 7, que não estava rendendo tanto com Abel Ferreira, teve a transferências concluída para a Raposa.

Ao longo do ano, deixaram o clube outros nomes como Luis Guilherme (West Ham), Luan (América-MEX), John John (Red Bull Bragantino), Breno Lopes (Fortaleza) e Garcia (Nacional-POR).

Reeleição de Leila Pereira

Outra questão resolvida fora de campo foi o futuro político do Verdão. Em novembro, sócios do clube reelegeram Leila Pereira, que disputou o pleito contra o candidato da oposição Savério Orlandi. A mandatária, portanto, segue no cargo de presidente até o fim de 2027.