Retrospectiva: após erros e risco de rebaixamento, Corinthians se recupera e termina 2024 em alta

O 2024 do Corinthians foi um acontecimento. Desde janeiro, na posse de Augusto Melo, até dezembro, é possível listar uma série de episódios que marcaram a temporada do Alvinegro. Fato é que um ano que tinha tudo para ser desastroso terminou com boas perspectivas para 2025.

Início confuso

A equipe iniciou a temporada com Mano Menezes no comando técnico e uma intensa reformulação de elenco. A diretoria optou por não renovar com jogadores veteranos e que não vinham sendo tão aproveitados. O problema foi que, a medida que vários jogadores saíram, poucos chegaram, pelo menos tendo em vista as primeiras rodadas do Paulista.

Resultado: o Corinthians perdeu cinco das seis primeiras rodadas do Paulista e Mano Menezes foi demitido. António Oliveira assumiu a equipe e Rodrigo Garro ficou apto para jogar após imbróglio com o Talleres, mas não houve tempo o suficiente para o time se recuperar e classificar para o mata-mata do Estadual.

Péssimo começo de Brasileiro

Se António Oliveira conseguiu dar uma boa primeira resposta, o treinador deixou a desejar no Campeonato Brasileiro. O Timão venceu apenas um dos primeiros 12 jogos do Brasileirão e o treinador português não resistiu à derrota para o Palmeiras no Allianz Parque, no primeiro turno. O Corinthians se colovaca como sério candidato ao rebaixamento.

Bateu saudade de ver gols do Timão? Bora relembrar os gols de falta da temporada! ??????#VaiCorinthians pic.twitter.com/HDHoNmVEUV ? Corinthians (@Corinthians) December 29, 2024

Chegada de Ramón e mais reforços

A diretoria viu que precisaria fazer drásticas mudanças no elenco para salvar a temporada do time. Assim, o técnico Ramón Díaz foi contratado e o time novamente passou por uma reformulação.

Em um primeiro momento, o Corinthians oscilou em resultados, mas melhorou seu desempenho com a nova comissão técnica. Atletas como André Ramalho, Hugo Souza, Alex Santana, Charles e Talles Magno chegaram e logo ganharam espaço.

Efeito Memphis

Ainda lutando para não cair, o Corinthians ousou e contratou o atacante holandês Memphis Depay. O atleta impactou o clube dentro e fora de campo, e foi o principal responsável pela arrancada do Timão na liga nacional. A equipe não só escapou da zona de rebaixamento, como garantiu uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Ao lado de Memphis, vários atletas ganharam protagonismo, como Yuri Alberto, André Carrillo, Rodrigo Garro e Breno Bidon. A equipe foi eliminada na semifinal da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, Ramón Díaz chegou a ficar ameaçado, mas os jogadores deram conta do recado e apresentaram um impressionante desempenho nos últimos compromissos do ano.

Polêmicas extracampo e risco de impeachment

Se dentro de campo o ano do Corinthians foi movimentado, o mesmo vale para a parte política. Augusto Melo começou o ano muito apoiado, mas perdeu suporte no Parque São Jorge após polêmicas de sua gestão, como o acordo firmado com a casa de aposta VaideBet e com empresas de segurança que operavam de forma clandestina.

O Conselho Deliberativo organizou uma reunião para votar o impeachment do presidente, mas a mesma foi cancelada por conta de uma ordem judicial. O encontro deve ser remarcado para a primeira quinzena de janeiro.

Resultados do Corinthians em 2024:



Campeonato Paulista: eliminado na primeira fase



Copa do Brasil: semifinal



Copa Sul-Americana: semifnial



Campeonato Brasileiro: 7ª posição

Maior artilheiro: Yuri Alberto (31 gols)



Maior garçom: Rodrigo Garro (15 assistências)