Qual é o prazo e como está a obra do miniestádio no CT do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo segue com o processo de construção de um miniestádio no Ninho do Urubu, onde pretende mandar jogos da base e do futebol feminino. A previsão, segundo apurou o UOL, é que a estrutura fique pronta no primeiro semestre de 2026.

O que aconteceu

A previsão inicial da gestão anterior era de entregar até o final do ano. No entanto, a estrutura acabou de receber um gramado e começou a ser cercada. Ainda restam outros passos, como uma arquibancada e os vestiários.

O miniestádio ficará logo no início do Ninho. Ele está sendo construído do lado direito assim que se atravessa o portão de entrada. Mais à frente está o módulo do futebol profissional e no final do terreno o local destinado às categorias de base.

O Flamengo precisou negociar com a Prefeitura para seguir com o projeto. Isso porque precisou mexer na estrutural inicial e, portanto, conseguir uma documentação necessária. Depois, o clube seguiu com a preparação do terreno, canalização de água, entre outros.

O miniestádio terá campo com dimensões oficiais, arquibancada e três vestiários. Além disso, haverá estrutura para arbitragem. A arquibancada terá capacidade para menos de 2 mil pessoas. O gramado inicialmente seria sintético, mas isso mudou e será natural. O campo está em fase final de preparo e poderá ser usado em menos tempo.

Atualmente, o Fla se divide nas partidas da base e do feminino. Sem poder receber público na Gávea, o clube precisa mandar as partidas no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, quando quer ter a torcida. A sede ainda precisa de uma reforma na estrutura da arquibancada.