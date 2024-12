Protagonista no Botafogo, Luiz Henrique é o Rei da América de 2024

Protagonista durante a temporada brilhante do Botafogo, o atacante Luiz Henrique foi escolhido como Rei da América de 2024. O tradicional jornal uruguaio El País, responsável por organizar a votação, divulgou os resultados nesta terça-feira, último dia do ano.

Luiz Henrique foi escolhido como o melhor da América com folga, já que recebeu 128 dos 244 votos dos jornalistas que participaram. Jefferson Savarino (25), também do Botafogo, e Juanfer Quintero (17), do Racing, completaram o grupo dos três primeiros colocados.

Luiz Henrique brilhou com a camisa do Botafogo na conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Em alta, foi convocado pelo técnico Dorival Junior para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas.

O time ideal, dominado pelo Glorioso, foi formado por John (Botafogo); Martirena (Racing), Barboza (Botafogo), Battaglia (Atlético-MG) e Alex Telles (Botafogo); Marlon Freitas (Botafogo), Quintero (Racing) e Léo Fernandez (Peñarol); Almada (Botafogo), Savarino (Botafogo) e Luiz Henrique (Botafogo).

Com 118 votos, Artur Jorge, mais um do Botafogo, foi escolhido como o melhor técnico da América. Gustavo Costas, campeão da Sul-Americana pelo Racing, ficou em segundo (31), e Lionel Scaloni, que ganhou a Copa América pela Argentina, terminou em terceiro (28).