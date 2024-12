Pesquisão 2024: Daronco é eleito o pior árbitro do futebol brasileiro

Do UOL, em São Paulo

Anderson Daronco foi eleito o pior árbitro do futebol brasileiro em 2024, na opinião dos atletas ouvidos pelo Pesquisão UOL. Ele é escolhido novamente após ter sido selecionado em 2022.

Em eleição acirrada, Daronco recebeu 21% dos votos.

Wilton Pereira Sampaio ficou com a segunda posição, com 18,4%. Marcelo de Lima Henrique fechou o top 3, com 13,2%.

Bruno Arleu, Braulio da Silva Machado, Raphael Claus, Dewson Freitas, Matheus Candançan, Luiz Flavio de Oliveira, Rodrigo Klein, Rodrigo Pereira de Lima, Wagner do Nascimento Magalhães e Paulo Cesar Zanovelli também foram citados, além de duas respostas em branco.

A pergunta feita aos atletas foi: "Quem é o pior árbitro do futebol brasileiro?".

Mais do Pesquisão

Pesquisão 2024: qual foi o melhor time do Brasil na temporada?

Pesquisão 2024: qual o jogador mais 'gente boa' do futebol brasileiro

Pesquisão 2024: quem é o jogador mais chato do futebol brasileiro?

Pesquisão 2024: quem é o jogador mais habilidoso do futebol brasileiro?

O que é o Pesquisão UOL

O Pesquisão 2024 UOL foi respondido de forma anônima por 38 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 15 de dezembro.