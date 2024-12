Palmeiras anuncia a contratação do atacante Paulinho, do Atlético-MG: "Arqueiro alviverde"

Nesta terça-feira, aos 45 minutos do segundo tempo do ano de 2024, o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Paulinho, de 24 anos, que estava no Atlético-MG. O jogador assinou com o alviverde por cinco temporadas, até 2029.

A negociação foi concluída há alguns dias, quando Paulinho aceitou os termos do contrato. Dono da SAF do time mineiro, Rubens Menin, já havia "anunciado" o atleta no time palmeirense, em entrevista, na última segunda-feira.

Além de pagar cerca de 18 milhões de euros (cerca de R$ 114,9 milhões na cotação atual) ao Galo, o Verdão envolveu na negociação os jogadores Patrick e Gabriel Menino, que já trocaram documentos com o time mineiro.

Depois de marcar 19 gols na última temporada pelo Atlético-MG, Paulinho se recupera de uma cirurgia na canela direita, corrigindo um problema que o afetou na segunda metade de 2024. Aprovado nos exames médicos do Palmeiras, o atacante deve ficar à disposição a partir de abril, com expectativa de disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em junho.

Paulinho estava no Atlético-MG desde o início de 2023. Antes, o atleta já havia passado por Vasco, onde foi revelado, e pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha. Ele é o segundo reforço para 2025 do Verdão, que já anunciou Facundo Torres.