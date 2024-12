Novo reforço do Coritiba, Dellatorre planeja "grande temporada"

No último dia 19, o Coritiba anunciou a contratação de Guilherme Dellatorre. Aos 32 anos, o atacante foi o artilheiro do Mirassol nesta temporada com 17 gols e conquistou o acesso à Série A com a equipe paulista. Agora, ele chega no Coxa buscando repetir o sucesso de 2024.

"Muito feliz e motivado com esse novo desafio. Voltar ao estado do Paraná para jogar no Coxa é uma felicidade enorme. Minha esposa é daqui e tenho certeza que vamos fazer uma grande temporada juntos para recolocar o Coritiba no lugar onde ele merece", revelou o jogador.

No Coxa, Dellatorre será comandado por um velho conhecido. Mozart, que possui grande identificação com o Coritiba, será o comandante em 2025. Os dois trabalharam juntos no Mirassol em 2024.

"O Mozart me conhece muito bem. Estivemos juntos no CSA e no Mirassol. Sou muito grato pela confiança que ele tem no meu trabalho e espero retribuir dentro de campo com assistências e gols importantes, que é a principal função de um atacante", finalizou.

Revelado nas categorias de base do Internacional, Dellatorre acumula passagens no exterior pelo Porto, de Portugal, Queens Park Rangers, da Inglaterra, Suphanburi, da Tailândia, Apoel, do Chipre, e Montedio Yamagata, do Japão.

A reapresentação do elenco do Coritiba no CT Bayard Osna deve ocorrer no começo de janeiro. A estreia da equipe na temporada será contra o Londrina, dia 12 de janeiro, pelo Campeonato Paranaense.