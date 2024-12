Neymar 'se aposenta' das baladas e passa fim de ano mais tranquilo

Neymar terá uma virada de ano mais tranquila após os últimos Réveillons agitados.

Aposentado da farra

Neymar deve passar o início de 2025 em Dubai. Ele publicou foto da chegada de vários amigos na cidade dos Emirados Árabes Unidos.

O craque do Al-Hilal participou de jogo-treino na última segunda-feira (30) e estará de folga na virada.

Após seu cruzeiro no ano passado, além das festas em Mangaratiba ou em resort com Gabriel Medina, Neymar está mais tranquilo nos últimos tempos.

Neymar diz que mudou por causa de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi. A namorada está grávida da segunda filha com o astro.

O meia-atacante disse que está "mudado" durante partida de poker no BSOP One Neymar Jr. Edition, realizado no sábado (21), em São Paulo.

Convidado para uma balada, ele mostrou a aliança de compromisso e disse: "Posso, não. Parei. Aposentei, filho. A Maviezinha me mudou, irmão. Minha mulher está chegando aí já já. Aposentei!"

Na sequência, uma nova conversa de pai coruja foi captada com o humorista Fausto Carvalho.

A minha filha é demais! Esquece! Minha filha me mudou demais. Posso falar para tu? Dá tempo [de ser pai ainda] e é a melhor coisa do mundo. Eu te aconselho, ainda mais você, gente boa para c... do jeito que você é. Você merece viver a experiência! É bom demais você ver um serzinho seu, assim, crescendo. Quando você olha, é a sua cara

Neymar será pai pela quarta vez. Ele é pai de David Lucca, de 13 anos, fruto da relação com Carol Dantas. Mavie, de um ano, é filha de Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha. O craque também é pai de Helena, filha de cinco meses do atleta com Amanda Kimberlly.