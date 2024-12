Palmeiras e Galo movimentam mercado interno, e Botafogo usa ponte com Lyon

Do UOL, no Rio de Janeiro

Palmeiras e Atlético-MG foram os principais responsáveis por movimentar o mercado nacional de transferências na véspera de Ano Novo.

Os destaques

De um lado, o time paulista confirmou a contratação de Paulinho. O atacante custou 18 milhões de euros (cerca R$ 113 milhões), a maior transação entre clubes dentro do Brasil.

No caminho inverso, o Atlético-MG fisgou do Palmeiras a dupla Gabriel Menino e Patrick Silva. O primeiro já é mais rodado no time de cima, mas perdeu espaço. O segundo ainda é recém-saído da base, tem 20 anos e busca de consolidação.

O próprio Galo ainda fez outros movimentos no mercado. Anunciou que assinou em definitivo com o meia Robert — que estava por empréstimo do Athletic — e emprestou o goleiro Matheus Mendes para o América-MG.

Gabriel Menino foi anunciado pelo Atlético-MG Imagem: Divulgação/Atlético-MG

Textor faz a roda girar

Outra conexão que está pulsando no mercado é entre Botafogo e Lyon. Essa por fazerem parte da mesma família de clubes de John Textor.

O Lyon anunciou a venda para o Botafogo do atacante Jeffinho, por 5,3 milhões de euros (R$ 34 milhões).

Jeffinho fez o bate-volta completo. Foi vendido pelo Botafogo ao Lyon, foi emprestado de volta e agora, reserva do time campeão em 2024, é comprado em definitivo.

Impossível dissociar a movimentação do controle de fair play financeiro ao qual o Lyon está submetido na França.

Quem quer fazer esse caminho rumo à Europa é o atacante Luiz Henrique, eleito o Rei da América em votação feita pelo jornal uruguaio El País.

Mas o Botafogo ainda não confirma a transferência. O jogador passou a virada do ano em Dubai com a noiva.

Outras movimentações

O São Paulo anunciou a renovação do contrato com o volante Luiz Gustavo. Aos 37 anos, ele tem vínculo até o fim de 2025.

O Juventude tem dois novos jogadores. Fechou por empréstimo com o lateral-esquerdo Felipinho, do Sport, e também trouxe o meia Ênio, emprestado do Amazonas.