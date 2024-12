Gabriel Menino se despede do Palmeiras após oito anos: "Eternamente Cria da Academia"

O meio-campista Gabriel Menino fez, em 2024, sua última temporada com a camisa do Palmeiras. O jogador de 24 anos se despediu do Verdão nesta terça-feira, pouco depois do anúncio do atacante Paulinho. Menino foi um dos atletas envolvidos na negociação e irá reforçar o time mineiro.

"Foram oito anos vivendo meu sonho de criança. Fui muito feliz nos anos que vivi aqui, vestindo essa camisa. A caminhada não foi fácil. Teve garra, lealdade e muita fibra, tudo que está no DNA do Verdão. Afinal, uma história de 245 jogos e 11 títulos em um clube desse tamanho não se constrói a toa. São lembranças impossíveis de esquecer e eu vou guardar todos esses momentos no meu coração. Cheguei menino e saio um homem formado pela Academia. Obrigado por tudo, Sociedade Esportiva Palmeiras. Nos vemos por aí", relatou Menino.

Formado nas categorias de base palmeirense, Gabriel Menino se despede do Palmeiras depois de oito anos. Menino chegou ao Verdão em 2017 e teve passagens pelo sub-17 e sub-20, conquistando a Copa do Brasil sub-17, o Campeonato Brasileiro e dois Paulistas pelo sub-20.

Gabriel Menino ganhou sua primeira chance como profissional em 2020. Nessa temporada, foi a Cria da Academia com mais jogos. Pelo Verdão, disputou 245 jogos e conquistou 11 títulos, o que o faz ser o quarto jogador com mais taças pelo clube.

Foram quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). Na conquista desta última taça, Menino fez dois gols da vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo.

"Com a camisa do Verdão, vivi meu sonho de menino no futebol e construí lembranças que serão impossíveis de esquecer. Gols importantes, títulos históricos, convocações pra Seleção, grandes amigos, uma torcida apaixonada... Não dá pra colocar todas as memórias em palavras, mas é certo que eu sempre vou guardar todos esses momentos no meu coração. Para a vida toda!", escreveu.

