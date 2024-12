FPF altera jogos da 1ª rodada da Copinha de sede após estádio ficar alagado

A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta terça-feira (31) que os dois jogos da primeira rodada do grupo 12 da Copinha mudaram de local após estádio José Ferreira Alves, em Tietê, ficar alagado.

O que aconteceu

Comercial-SP X Juventude-RS e América-RN X Operário-MS serão disputados na cidade de Santana de Parnaíba, que fica a pouco mais de 100km de Tietê. As partidas serão realizadas na próxima sexta-feira (3), às 16h e 18h15 (de Brasília), respectivamente.

A mudança ocorre por causa do alagamento do estádio José Ferreira Alves, em Tietê. O município do interior de São Paulo foi atingido por fortes chuvas nos últimos dias.

O uso do estádio em Tietê será reavaliado para as outras rodadas da competição. A sede, no entanto, seguirá responsável pela operação das equipes do grupo 12, ou seja, hospedagem, transporte e alimentação.

Situação do estádio de Tietê, que será sede na Copinha



Estádio fica ao lado do Rio Tietê e recebeu muita chuva nesses diss pic.twitter.com/6r6JxufBBq -- 1902futebol (@1902futebol) December 27, 2024

Veja nota da FPF

"A Federação Paulista de Futebol informa que os jogos da 1ª rodada da sede de Tietê da Copinha Sicredi 2025 irão acontecer na cidade de Santana de Parnaíba. A mudança acontece em função das fortes chuvas que afetaram o campo do estádio José Ferreira Alves.

Comercial-SP X Juventude-RS e América-RN X Operário-MS jogarão na sexta-feira (3) respectivamente às 16h e 18h15, em Santana de Parnaíba.

O uso do estádio de Tietê será reavaliado para as demais rodadas. A operação dos times (hospedagem, alimentação e transporte) continuará a cargo da sede de Tietê, que organizará a logística de transporte para os jogos em Santana de Parnaíba.

Eventuais novas alterações serão anunciadas previamente pela FPF."