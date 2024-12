Filho de Sakuraba estreia no MMA com vitória por nocaute em apenas 26 segundos

"A maçã não cai longe da árvore" é um ditado utilizado normalmente para demonstrar a semelhança de uma pessoa com seus pais. E tal expressão se encaixa perfeitamente na família Sakuraba. Afinal de contas, o lendário lutador Kazushi Sakuraba viu de perto seu legado ser passado adiante na madrugada desta terça-feira (31). Isso porque seu filho, Taisei Sakuraba, estreou com êxito no MMA profissional, conquistando a primeira vitória de sua carreira em apenas 26 segundos. Como não poderia deixar de ser, o 'Caçador de Gracies' esteve no corner para apoiar sua cria e acompanhou o embate de perto.

O confronto reforçou o card especial de fim de ano do Rizin, sediado em Saitama, no Japão. Logo em seu debute na modalidade, Taisei encarou pela frente o veterano dos esportes de combate Yusuke Yachi, que soma mais de 40 lutas profissionais e vinha embalado por triunfos consecutivos em suas últimas aparições. Sua boa fase, porém, não foi páreo para o ímpeto do jovem de 26 anos que, ao ter sua perna agarrada logo no início do combate, soltou um cruzado inesperado e levou o rival à lona. Por cima, o filho de Sakuraba golpeou no 'ground and pound' até o árbitro interromper o duelo (veja abaixo ou clique aqui).

Legado de Sakuraba

Com mais de 40 combates em seu cartel como profissional, Sakuraba marcou época e se tornou uma lenda do Pride entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Entre 1999 e 2000, o japonês derrotou quatro membros da família Gracie: Royler, Royce, Renzo e Ryan. A sequência contra o clã brasileiro fez com que Kazushi recebesse a alcunha de 'Caçador de Gracies'. Mesmo com uma passagem curta pelo UFC, o veterano também fez história ao entrar no Hall da Fama na 'Ala Pioneiros'. Hoje aos 55 anos de idade, Sakuraba somou 26 triunfos, 17 derrotas, um empate e dois 'no contests' (sem resultado) em sua carreira.

There's going to be some talk of the quick stoppage, but that isn't on Taisei Sakuraba. THAT is how you make your debut against a 40+ fight veteran. Mere seconds. The legacy continues! #RIZIN_Decade (footage courtesy of RIZIN FF/RIZIN.tv) pic.twitter.com/bQyAc6pTnj

- Cageside Press (@Cagesidepress) December 31, 2024