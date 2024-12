Esquadrão Brasileiro fecha 2024 com vantagem sobre o resto do mundo no UFC; veja números

No último dia do calendário de 2024, a equipe de reportagem da Ag Fight analisou a temporada do 'Esquadrão Brasileiro' dentro do UFC. Com um número considerável de representantes na companhia, o país contou com ao menos um atleta em ação em todos os 42 eventos realizados pela principal organização de MMA do mundo no período. E o retrospecto contra outras nações foi bastante positivo, com o 'verde-amarelo' levando vantagem contra o 'resto do mundo'.

Se desconsideradas as lutas travadas entre dois representantes tupiniquins, o Brasil disputou, ao todo, 170 combates contra atletas de outros países em 2024 no UFC. Neste recorte, o 'Esquadrão Brasileiro' saiu com 93 vitórias e 77 derrotas contra o 'resto do mundo' - um desempenho de cerca de 55% de aproveitamento, contra 45% das demais nações que enfrentou.

Melhor e pior mês em aproveitamento

Se no geral o Brasil levou a melhor que o 'Resto do Mundo' em 2024, o mesmo não pode ser dito em todos os meses do ano. Em outubro, por exemplo, o 'Esquadrão Brasileiro' registrou seu pior aproveitamento, com apenas quatro vitórias alcançadas e incríveis 12 reveses sofridos. Por outro lado, dois meses antes, em agosto, os atletas tupiniquins saíram com o braço erguido em 11 oportunidades e foram superados somentes em três ocasições.