Equipe feminina do Corinthians mantém hegemonia na modalidade, mas tem desempenho abaixo em 2024

A equipe feminina do Corinthians fechou a temporada de 2024 mantendo a hegemonia na modalidade, com as conquistas da Supercopa, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. No entanto, as Brabas e o técnico Lucas Piccinato sofreram com críticas ao longo do ano por conta do desempenho abaixo do padrão que era apresentado nos tempos de Arthur Elias.

Não por acaso, a expectativa é de uma grande reformulação no elenco para 2025. Ao todo, já foi divulgado que nove atletas não permanecerão para a próxima temporada, enquanto a atacante Andressa Alves foi anunciada para reforçar a equipe. A tendência é que o clube anuncie mais jogadoras em breve.

O auge das críticas em relação ao time veio após o vice-campeonato para o rival Palmeiras no Paulistão. O Timão venceu a ida por 1 a 0 em Itaquera, mas perdeu a volta por 2 a 1 e levou a pior na disputa de pênaltis.

Mesmo com a alta exigência dos torcedores, não dá para dizer que os números do Corinthians foram negativos. Em 44 jogos no ano, a equipe conquistou 35 vitórias, com cinco empates e apenas quatro derrotas. O aproveitamento foi de 83,3%.

O título da Supercopa foi conquistado em cima do Cruzeiro, logo nas primeiras semanas de temporada. A conquista do Brasileiro veio em cima do rival São Paulo e a Copa Libertadores foi decidida contra o Santa Fé-COL.

Veja os números do Corinthians feminino em 2024:

44 jogos



35 vitórias



5 empates



4 derrotas



110 gols feitos



36 gols sofridos

Três títulos: Supercopa, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores

Maior artilheira: Vic Albuquerque (17 gols)



Maior passadora: Duda Sampaio (8 passes para gol)