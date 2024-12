Enquete: torcedores do Santos colocam Joaquim como principal dupla de Gil em 2024

Os torcedores do Santos elegeram o zagueiro Joaquim como a principal dupla de Gil em 2024. Em votação realizada pela Gazeta Esportiva, o defensor, que hoje está no Tigres, do México, superou o jovem Jair, titular durante a segunda parte da temporada.

59,35% dos santistas votaram em Joaquim, enquanto 40,65% entendem que Jair teve um melhor desempenho ao lado de Gil do que o antigo companheiro.

Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva.

Joaquim foi titular indiscutível da equipe de Fábio Carille, com 27 jogos - todos como titular - e três gols marcados. A boa temporada do zagueiro santista chamou atenção do futebol exterior e, em julho, ele foi negociado com o Tigres, do México, por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões na cotação da época).

Após a saída de Joaquim, coube ao jovem Jair formar a dupla de zaga do Santos com Gil. Recém-promovido ao profissional, o jovem zagueiro de apenas 19 anos soube suportar a pressão e manteve o mesmo nível deixado pelo antigo companheiro. Ao todo, ele disputou 22 partidas, sendo 19 como titular. A rápida ascensão do Menino da Vila despertou o interesse do Botafogo e de clubes do futebol europeu.