Djokovic confirma o favoritismo e vence na estreia do torneio de Brisbane; Kyrgios cai

Novak Djokovic iniciou a temporada 2025 do tênis em alto nível com uma vitória tranquila sobre o australiano e convidado Rinky Hijikata por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h16min de partida, em sua estreia nos simples do torneio de Brisbane.

O ex-número 1 do mundo enfrentará na segunda rodada o francês Gael Monfils, que despachou o americano Nishesh Basavareddy por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/1. Djokovic leva grande vantagem sobre o rival. Foram 20 confrontos entre eles, com 19 vitórias do sérvio.

"Começar a nova temporada com uma vitória é muito importante. Sempre espero ter um bom desempenho em quadra e consegui implantar isso hoje para ter um bom início em Brisbane. Espero continuar em alto nível", afirmou Djokovic.

Buscando o 100º título na temporada, o sérvio mostrou ótima precisão no saque e não teve dificuldade para levar o primeiro set. Ele abriu 3/0 logo de cara e só confirmou os serviços para vencer por 6/3. O australiano esboçou bons momentos, mas não conseguiu impor dificuldade ao multicampeão.

O segundo set já foi mais equilibrado. Hijikata chegou a estar vencendo por 3/2, mas deixou Djokovic empatar e quebrar um serviço para vencer por novo 6/3, com sete pontos por ace. O sérvio havia vencido também nas duplas, ao lado do amigo Nick Kyrgios, que não atuava há um ano e meio.

Kyrgios, no entanto, não teve a mesma sorte jogando sozinho e acabou sendo derrotado pelo francês Giovanni Mpetshi Perricard por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (4/7) e 7/6 (7/3). O australiano vendeu caro a derrota para o jovem de 21 anos.

Em um duelo de 2h30min e com três tie-breaks, Kyrgios mostrou estar bem fisicamente, mas ainda sem ritmo de jogo ideal, tanto que sofreu com o saque do adversário. O francês acertou impressionantes 32 aces para superar o rival. Na trocação, o australiano foi melhor, só que não foi suficiente para sair classificado em Brisbane.