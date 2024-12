Darren Till ganha novo adversário para luta de boxe após desistência de Tommy Fury

Ao que tudo indica, Darren Till voltará aos ringues no dia 18 de janeiro de 2025. Semanas após ficar sem adversário para a data em questão, por conta da rixa criada com Tommy Fury, que culminou em sua desistência do duelo, o ex-lutador do UFC agora conta com um novo oponente definido. Também com experiência no MMA profissional e um dos nomes em ascensão no boxe entre influencers, Anthony Taylor terá a missão de substituir o irmão de Tyson Fury e medir forças contra o falastrão inglês no embate que lidera o card da 'Misfits Boxing' na arena 'Co-op Live', em Manchester (ING).

O confronto, anunciado pela promotora oficialmente neste domingo (31), será disputado em até oito rounds e na categoria dos pesos-pesados. Anteriormente escalado contra Tommy, irmão de Tyson Fury e algoz de Jake Paul, Till viu a luta ser cancelada durante sua promoção. Ao longo de uma coletiva de imprensa em novembro, o ex-desafiante ao cinturão do UFC alegou que, caso estivesse levando a pior no ringue, apelaria para suas habilidades como atleta de MMA, utilizando chutes e outras artimanhas proibidas no boxe. A declaração não pegou bem para Tommy e sua equipe, que anunciaram sua desistência do combate por conta da postura de Darren.

Estreia terminou em briga generalizada

Depois de construir uma carreira no MMA e sair do UFC em 2022, Till decidiu se aventurar em uma nova modalidade. E, em sua primeira e até então única experiência no boxe, o inglês protagonizou uma confusão. Diante do influencer Mohammad Mutie, Darren disputou uma luta de exibição. E, apesar do caráter do confronto, os atletas se estranharam após o desfecho do combate e chegaram às vias de fato, protagonizando uma briga generalizada entre membros das duas equipes em cima do ringue.

A confusão começou ainda durante a luta, quando Mutie reclamou de receber supostos golpes ilegais na nuca. Em determinado momento, o influencer chegou a desabar no ringue - fazendo com que o árbitro avaliasse sua situação e, em seguida, encerrasse o combate. Apesar da polêmica, Darren Till foi declarado vencedor por nocaute técnico, já que seu rival não prosseguiu no duelo. Momentos depois, após o desfecho do confronto, ainda insatisfeito com a postura do inglês, Mohammad foi tirar satisfação, iniciando um confronto físico que, rapidamente, se transformou em uma briga generalizada.

New main event CONFIRMED ?

Anthony Taylor steps in to face Darren Till in Manchester, January 18th while Wade takes on Masai Warrior ?@MF_DAZNXSeries | @KickStreaming | @PrimeHydrate pic.twitter.com/REaqCvvQiS

- Misfits Boxing (@MisfitsBoxing) December 29, 2024