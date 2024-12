Cleveland Cavaliers vence Golden State Warriors e embala sétimo triunfo seguido na NBA

Na madrugada desta terça-feira, em jogo válido pela NBA, o Cleveland Cavaliers visitou o Golden State Warriors no Chase Center, em São Francisco e perdeu por 113 a 95, emendando assim o sétimo triunfo seguido na competição.

Principal destaque da equipe visitante, Darius Garland anotou 25 pontos e foi o cestinha da partida, seguido por Donovan Mitchell, com 23 anotados. Com o resultado, o Cleveland Cavaliers seguiu em primeiro da Conferência Leste. Já os Warriors ficaram estacionados na nona colocação da Conferência Oeste. Moses Moody, com 19 pontos, foi quem fez a maior pontuação da equipe.

O Cleveland Cavaliers retorna retorna às quadras ainda nesta terça-feira, contra o Los Angeles Lakers. A partida acontece na Crypto.com Arena, às 23h (de Brasília). Já o Golden State Warriors encara o Philadelphia 76ers na próxima segunda-feira. O jogo acontece no Chase Center, à 0h.

O jogo

No primeiro quarto, o Cleveland Cavaliers tomou um susto após ver os mandantes abrirem sete pontos de vantagem. Porém, o time conseguiu se concentrar e diminuiu o prejuízo para um ponto.

Já no segundo quarto, começou perdendo por 30 a 26, mas logo conseguiu virar para 34 a 30.

No penúltimo quarto, os visitantes encaminharam muito bem a vitória ao abrirem 26 pontos na frente. O Golden State Warrios até diminuiu o prejuízo para 18, mas não evitou o revés.