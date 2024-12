Cavaliers batem Warriors e vencem a 7ª seguida na NBA; Nuggets leva com recorde de Westbrook

O Cleveland Cavaliers conquistou a 27ª vitória em 32 jogos na atual temporada da NBA, a melhor campanha até aqui, com estilo, ao vencer o Golden State Warriors por 113 a 95, na madrugada desta terça-feira, em mais uma grande aparição de Donovan Mitchell, que chegou a incrível marca de 1.502 arremessos de três pontos convertidos.

"Não somos maiores do que nada. Temos que continuar a ser humildes e permanecer quem somos. Ainda temos o que melhorar, não está perfeito nem de longe. Vamos continuar respeitando as demais equipes e buscar entender o que nos fez forte neste início de temporada. Vamos continuar a deixar tudo dentro de quatro para que conquistemos nossos objetivos no futuro", afirmou Mitchell, que anotou 23 pontos, três assistências e quatro rebotes na partida. O cestinha foi Darius Garland, com 25.

Enquanto os Cavaliers somam a melhor campanha da NBA, na liderança isolada da Conferência Leste, os Warriors amargam o nono lugar da Oeste, com 16 vitórias e 16 derrotas. Stephen Curry não teve uma atuação inspirada e somou apenas 11 pontos, em quatro de 14 arremessos. "Acho que a falta de confiança, os chutes não acertados, seja o que for, está afetando nossa capacidade de manter nosso nível de competição. Eu me incluo. Temos que ser capazes de canalizar energia positiva", disse Curry.

"Eles têm sido um confronto difícil para nós nos últimos anos. Me lembram da nossa equipe quando cheguei aqui. Eles estão juntos há algum tempo e a continuidade é óbvia. Parece uma equipe muito bem conectada. Há uma razão para eles terem 28-4", completou o técnico dos Warriors, Steve Kerr.

Com 18 mil torcedores presentes no Delta Center, o Denver Nuggets visitou o Utah Jazz e venceu por 132 a 121, com Russell Westbrook se tornando o segundo jogador da história da NBA a ter um triple-double com zero turnovers e 100% de acerto nos arremessos. Ele anotou 16 pontos, dez rebotes e dez assistências.

Seu companheiro de equipe, Nikola Jokic também foi responsável por um triple-double na partida. O sérvio foi o cestinha com 36 pontos, 22 rebotes e 11 assistências, liderando a ascensão dos Nuggets, que subiram para o sexto lugar da Conferência Oeste, com 18 vitórias, contra 26 do líder Oklahoma City Thunder.

Destaque também para a vitória do Sacramento Kings por 110 a 100 sobre o Dallas Mavericks. Já o Chicago Bulls surpreendeu ao derrotar o Charlotte Hornets, fora de casa, por 115 a 108.

Confira os jogos desta segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 108 x 115 Chicago Bulls

Washington Wizards 106 x 126 New York Knicks

New Orleans Pelicans 113 a 116 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 121 x 132 Denver Nuggets

Golden State Warriors 95 x 113 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 103 x 125 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 110 x 100 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Boston Celtics x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies