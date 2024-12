Brasileiro recupera cinturão do Rizin em luta que começou em 2024 e terminou em 2025

O já tradicional evento de fim de ano do Rizin fechou oficialmente a temporada de 2024 dos esportes de combate e, ao mesmo tempo, abriu a de 2025. Isso porque a luta principal do card com sede em Saitama, no Japão, começou em 2024 e terminou em 2025. E no raro momento, Kleber Koike media forças com Chihiro Suzuki e, após ter o braço erguido via decisão unânime dos juízes, o brasileiro recuperou o cinturão dos penas (66 kg) da organização, voltando ao posto de campeão da categoria.

No fuso horário local de Saitama, o combate entre o brasileiro e o japonês começou por volta das 23h50 (11h50 no horário de Brasília). E como o confronto durou os três rounds programados, a disputa rompeu o ano e passou a se desenrolar nos primeiros minutos do ano de 2025 a partir do terceiro e último assalto. Na última parcial, inclusive, Kleber terminou o duelo montado e castigando Suzuki no ground and pound. Nos segundos finais, o brasileiro quase encaixou uma finalização para liquidar a fatura (veja abaixo ou clique aqui), mas o resultado favorável já estava assegurado.

Árbitro atingido e filho de Sakuraba em ação

Além do 'main event' da noite, o card de fim de ano do Rizin contou com outros destaques. Nas disputas iniciais, um árbitro acabou sendo atingido por três socos ao tentar apartar uma confusão entre os pugilistas envolvidos. Horas depois, outro momento marcante. Filho da lenda Kazushi Sakuraba, Taisei fez sua estreia no MMA profissional. E, diante de Yusuke Yachi, o jovem de 26 anos conquistou a vitória por nocaute em apenas 26 segundos, para orgulho do pai, que o acompanhava no corner.

