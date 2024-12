Árbitro leva três socos ao tentar apartar confusão em luta de boxe no Japão; veja

Na madrugada desta terça-feira (31), o Rizin promoveu uma edição especial de fim de ano em Saitama, no Japão, que contou, inclusive, com duelos de boxe. Em uma dessas disputas, uma cena para lá de inusitada aconteceu. Responsável por mediar o combate travado entre Rukiya Anpo e Sina Karimian, o árbitro acabou levando três socos de ambos os atletas ao tentar apartar uma confusão que se apresentava no ringue.

Tudo começou quando, visivelmente atrás do placar, Karimian passou a infringir as regras ao desferir socos rodados no sexto e último assalto do combate. Atento, o árbitro interrompeu momentaneamente o duelo e alertou o atleta iraniano, que ignorou a orientação e seguiu com a mesma postura. Irritado com seu rival, Anpo decidiu resolver na mesma moeda, também soltando socos giratórios, criando um clima hostil dentro do ringue.

Para evitar que a rixa virasse uma briga totalmente sem regras, o árbitro novamente se colocou entre os lutadores, mas desta vez foi recebido com um cruzado de esquerda em cheio desferido por Anpo. Disposto a separar os competidores, o juiz seguiu sua missão, mas acabou sendo alvo de outros dois cruzados, desta vez desferidos por Karimian. Após o prejuízo, o profissional, enfim, conseguiu apartar a confusão e acalmar os ânimos.

Mesmo após a confusão, o confronto recomeçou em seguida. Sem nenhum tipo de punição ou dedução de pontos, Ando seguiu tomando a dianteira da disputa e, após o soar do gongo, foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes. O atleta japonês desbancou o iraniano Karimian pelo placar de 60-54.

Veja o momento