Abel tem reforços e pior ano à frente do Palmeiras como combustível em 2025

Abel Ferreira viveu seu pior ano à frente do Palmeiras, mas tem motivos para se animar por um 2025 melhor.

O que aconteceu

O técnico português completou quatro anos de Brasil nesta temporada, mas sentiu pela primeira vez o gosto amargo de fechar um ano sem nenhuma grande conquista (o que significa seu pior ano à frente do clube). A equipe venceu o Paulistão no início da temporada, mas não saciou a torcida, que se acostumou com muito nos últimos anos — e ainda viu o Botafogo conquistar o Brasileirão e a Copa Libertadores.

Abel dividiu a torcida do Palmeiras pela primeira vez. As atuações ruins do Palmeiras no final temporada tiraram a paciência da torcida. O estopim foi a derrota por 3 a 1 para o Botafogo no Allianz Parque, quando ele tirou Estêvão no final do jogo e ouviu gritos de "burro" por parte da torcida. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostraram torcedores discutindo no estádio pelas críticas ao técnico.

Torcida espera Abel do "velho testamento". Os primeiros anos de Abel no Palmeiras apresentaram um técnico que incomodava demais os rivais por seu comportamento, mas que encantava os palmeirenses. Nesta temporada, o treinador se mostrou mais calmo e com menos reclamações à beira do campo. O pior ano de sua era pode mudar as coisas em 2025.

'Super janela' também é combustível para 2025. O Palmeiras já anunciou Facundo Torres, encaminhou Paulinho e sonha com Andreas Pereira. A diretoria ainda buscará mais três reforços: um zagueiro, outro ponta e um camisa 9. Certamente Abel Ferreira terá o melhor elenco alviverde em suas mãos desde que chegou ao clube.

Diretoria nunca cogitou saída de Abel e sonha com permanência até 2027. Mesmo com o pior ano do treinador, a diretoria acredita que o trabalho segue sendo muito bem feito. Um dos sonhos da presidente Leila Pereira, reeleita neste fim de ano até o fim de 2027, é que o técnico permaneça até o fim do novo mandato.

O que deu errado no pior ano da era Abel?

Lesões

O Palmeiras viu Piquerez, lateral esquerdo titular, sofrer uma grave lesão no joelho no meio do ano que o tirou do resto da temporada. O atacante Bruno Rodrigues é outro nome lamentado, já que ele se lesionou no segundo jogo da temporada e quando estava próximo de retornar sofreu nova lesão no joelho.

Estêvão, principal nome do time no ano, perdeu os dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo e não conseguiu estar 100% para os jogos contra o Botafogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O zagueiro Murilo também sofreu lesões na coxa e nos tornozelos e chegou a desfalcar o time nesta reta final.

"Gols nos milímetros"

O Palmeiras fez um jogo de ida péssimo contra o Flamengo na Copa do Brasil e perdeu por 2 a 0. Na volta, no Allianz Parque, fez o gol cedo e chegou a marcar o segundo no 2º tempo, mas a arbitragem anulou por um impedimento no detalhe.

Contra o Botafogo, os milímetros foram o diferencial para o toque de mão de Gustavo Gómez no gol no final do jogo que levaria a decisão para os pênaltis na Libertadores. O gol acabou sendo anulado após checagem do árbitro no VAR.

Jogos longe do Allianz Parque

Abel Ferreira disse após a vitória contra o Cruzeiro que um dos problemas do Palmeiras no ano foi a falta do Allianz Parque. A equipe teve duas derrotas no Brasileirão em dois jogos que mandou na Arena Barueri pela ausência do Allianz, contra Inter e Athletico-PR.

"Quando faço o resumo da época toda, esse não foi aspecto [falta de eficácia]. Eu te digo qual foi: este foi o ano que mais vezes o Palmeiras jogou fora do Allianz Parque. Sabias disso? Esse foi um dos nossos problemas este ano", afirmou Abel.

Além disso, no início da temporada, o gramado do estádio precisou ser reformado por conta de um problema no termoplástico, e o Alviverde jogou em Barueri.

Eficácia

Apesar de Abel Ferreira negar o problema recentemente, o treinador reclamou diversas vezes sobre a falta de eficácia da equipe ao longo do ano. O Alviverde foi a equipe com maior média de finalizações do Brasileirão, mas pecava demais para marcar os gols.

O tema foi abordado desde a derrota na Supercopa contra o São Paulo, em fevereiro, até o revés contra o Corinthians nesta reta final de Brasileirão. Nos dois jogos, o Palmeiras criou chances para vencer o adversário, mas não marcou gols.

Reforços que não tiveram o impacto esperado

O Palmeiras fez seu maior investimento da história em 2024 com quase R$ 200 milhões em reforços. Entre eles estava o badalado Felipe Anderson, com mais de 10 anos de futebol europeu, que chegou como a grande promessa para a temporada. No entanto, isso não aconteceu, e o jogador foi para o banco de reservas contra o Fluminense: são apenas dois gols e duas assistências em 24 jogos na temporada.

Lázaro, contratado por empréstimo e com uma opção de compra milionária, também não conseguiu ter bons números. O lateral esquerdo Caio Paulista, que teve a chance de se firmar como titular após a lesão de Piquerez, também não agradou.