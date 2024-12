Veiga pode aproveitar brecha para superar idolatria de Dudu no Palmeiras

Raphael Veiga flertou com o banco de reservas no Palmeiras em 2024, mas foi decisivo na reta final do Brasileirão e tem um cenário bem positivo para se consolidar ainda mais como um dos maiores ídolos da história do clube.

O que aconteceu

Saída conturbada de Dudu para o Cruzeiro deixa lacuna a ser preenchida no atual elenco. Veiga já foi capitão do time, é um dos pilares da equipe de Abel Ferreira e acabou de fazer sua quinta temporada em altíssimo nível no futebol brasileiro — desde 2020 ele sempre superou a marca de 18 gols marcados.

Veiga tem números históricos com a camisa do Palmeiras. Ele é o maior artilheiro da equipe neste século (102 gols, Dudu é o segundo com 88), é o maior artilheiro do Allianz Parque (51 gols) e o segundo maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores (18 gols, só atrás de Rony com 22).

O camisa 23 já soma 10 títulos pelo Palmeiras e está no Top 10 do ranking de maiores campeões. Ele é o jogador com mais gols em finais pelo clube, com 12.

Além de tudo isso, Veiga já afirmou que é palmeirense: "Desde pequeno, convivi neste ambiente verde e branco. E para o senhor, vô, eu te dou esse título! Sem o senhor, eu não seria palmeirense! Valeu a pena cada suor, cada dia nublado, para cumprir minha promessa. Espero, do fundo do meu coração, que aí do céu o senhor esteja muito feliz! Eu te amo!", escreveu Veiga nas redes sociais após o título da Copa Libertadores de 2020.

Veiga virou reserva no Palmeiras em 2024 (por breve período)

Raphael Veiga, do Palmeiras, comemora gol contra o Bahia pelo Brasileirão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

No início da temporada, Veiga não vivia um bom momento e até admitiu isso em publicação nas redes sociais. O episódio contrariou o técnico Abel Ferreira, mas jogos depois ele reassumiu o protagonismo.

"Reconhecer os momentos de dificuldade é o que nos faz estar sempre buscando evoluir e crescer. Sei do meu momento e vou continuar me dedicando para melhorar. Jamais fugirei das minhas responsabilidades e nunca me esconderei delas", escreveu o jogador no Instagram.

Depois disso, Veiga viveu sequência no banco de reservas após eliminações nas Copas. O jogador ficou quase dois meses sem participar de gols e viu Maurício ganhar sua posição.

Mas isso durou muito pouco, já que o meia retomou o grande nível: nos últimos 13 jogos da temporada foram 9 gols marcados.

O meia foi o vice-artilheiro do Palmeiras em 2024. Ele terminou o ano com 20 gols, apenas dois atrás do principal goleado, o argentino Flaco López.

Veiga disse que temporada foi 'longe do esperado'

O jogador publicou um texto nas redes sociais lamentando a temporada sem grandes conquistas e admitiu que a equipe falhou nos momentos decisivo. Mas ressaltou que esse time do Palmeiras conhece o caminho das conquistas e as coisas podem mudar em 2025.

"Para quem está acostumado a vencer, principalmente nos últimos anos, sair de férias com essa sensação é muito ruim. Longe de ser o ano que esperávamos. Não fomos bons o suficiente nos momentos mais decisivos, e sofremos as consequências disso", escreveu Raphael Veiga no Instagram.

"Que em 2025 seja um ano diferente e um final de temporada bem melhor, afinal, o caminho das vitórias e títulos, o Palmeiras e o palmeirense conhecem muito bem! Avanti Palestra", acrescentou.