Romário marca seis gols e dá show em jogo beneficente com Denílson em SC

Os ex-jogadores Romário e Denílson Show, campeões do mundo pela seleção brasileira, organizaram nesta segunda-feira a Pelada dos Amigos, jogo beneficente em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A equipe do baixinho venceu o time do pentacampeão por 11 a 7.

E a vitória contou com show de Romário. Dos onze gols marcados pelo seu time, o baixinho foi responsável por seis. Com dois gols, Denílson também conseguiu se destacar na partida.

Além de Romário e Denílson, o amistoso contou com a presença de diversas figuras do futebol brasileiro, como o lateral Alan Ruschel, do Juventude, o ex-zagueiro Márcio Santos, tetracampeão do mundo pelo Brasil em 1994, e o ex-zagueiro Índio, ídolo do Internacional.

"Agradecer ao Denílson. A gente participa desse tipo evento há muito anos. Para mim é uma honra muito grande ajudar pessoas que sentem fome. Isso deve ser um problema muito sério que a gente tem que resolver no país. Quem ganha são as pessoas que vão receber estes alimentos. Estou muito feliz de estar participando diretamente com esse tipo de ajuda", disse Romário após o jogo ao Sportv.

"É o futuro do país (crianças). A gente tem que comentar a nossa paixão do futebol para essa molecada. Eu sinto que os ídolos deles hoje são jogadores de fora, europeus. O Gabigol quando retornou ao Brasil resgatou essa paixão da molecada. Quando a gente participa desses eventos, é importante despertar para as crianças, que não viram o Romário e nem eu jogando, essa paixão por jogadores brasileiros", afirmou Denílson.

A partida foi disputada em uma quadra de gramado sintético, com seis jogadores para ambos os lados e dois tempos de 30 minutos. Romário marcou quatro gols no primeiro tempo, enquanto Denílson anotou um. A etapa inicial terminou 5 a 2 para o time do baixinho.

Na segunda etapa, Romário seguiu dando show e colocou mais duas bolas na rede. Denilson até conseguiu balançar as redes, mas o baixinho estava inspirado e deu a vitória à sua equipe.