Percurso, horário de largada, onde assistir e mais: veja informações sobre a 99ª edição da São Silvestre

Nesta terça-feira, dia 31 de dezembro de 2024, o calendário esportivo se encerra com a disputa da 99ª Corrida Internacional da São Silvestre. A tradicional corrida de rua tem expectativa de receber cerca de 37.500 corredores, público recorde.

Onde assistir: a transmissão da corrida será feita pela TV Gazeta, a partir das 7h30 (de Brasília). A TV Globo também irá transmitir o evento.

Em 2023, o Quênia dominou o pódio no masculino, tendo Timothy Kiplagat como campeão, enquanto seus compatriotas Emmanuel Bor e Reuben Longoshiwa completaram o pódio. No feminino, Catherine Reline foi bicampeã, Sheila Chelangat (QUE) e Wude Ayalew (ETH) completando o pódio.

Jejum brasileiro

O Brasil vive um jejum e não vence desde 2010 no masculino, quando Marílson dos Santos foi tricampeão, e desde 2006, no feminino, com Lucélia Peres. Johnatas de Oliveira Cruz já conhece o percurso e quer seguir entre os destaques. Em 2023, foi o melhor brasileiro, na sexta posição.

Kleidiane Barbosa Jardim também está habituada ao percurso e pode surpreender. A brasileira foi a sétima colocada e a segunda maior brasileira, atrás de Felismina Cavela, que ficou em sexto lugar na ocasião. Na elite feminina, Klediane terá a companhia de Nubia de Oliveira Silva, Valdilene dos Santos Silva, Mirela Saturnino de Andrade e Andrea Hessel.

Mirella Saturnino, assim como os seus colegas da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), de Pernambuco, fizeram um treinamento na altitude de Paipa, Colômbia. Mirella teve a companhia de Justino Pedro da Silva, Edson Amaro, Joílson Bernardo, Anastácia Rocha e José Márcio Leão.

Na elite masculina, estarão presentes Fabio de Jesus Correia, quarto colocado na São Silvestre 2022 e bicampeão da Volta da Pampulha, Wendell Souza, melhor brasileiro nas 10 Milhas Garoto, Justino Pedro, campeão da Maratona de Salvador, e Ederson Vilela, bicampeão da Maratona de Curitiba.

Apostas do Quênia

Dentre os africanos o queniano Wilson Too, de 33 anos, segundo colocado na Meia Maratona de Bilbao 2024 (tem 1h00min57s como recorde pessoal na meia maratona, em 2017, na França) é um dos destaques, ao lado do ugandense Gizealew Ayana, de 21 anos, campeão da Maratona de Paris 2023 (seu recorde pessoal nos 21 km é de 59min39s, na Polônia, em 2021).

A prova ainda terá os quenianos Wilson Mutua Maina, terceiro na Volta da Pampulha de 2024, e Nicolas Kosgei, campeão da Maratona de São Paulo 2024, o etíope Maxwell Kortek Rotich, campeão da Maratona de Porto Alegre, além do tanzaniano Joseph Pang, vice-campeão da São Silvestre em 2022.

No pelotão feminino, são apontadas como destaques a etíope Kasanesh Baze (1h08min40s em Gante, na Bélgica, em 2023) e as quenianas Agnes Keino (1h08min47s em Copenhagen, na Dinamarca, em 2022) e Cynthia Chemweno (1h08min41s em Santa Pola, na Espanha, em 2023).

O percurso

O percurso da São Silvestre tem largada na Avenida Paulista (entre as ruas Frei Caneca e Augusta), vai até o Centro histórico e volta para a Paulista pela subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio - difíceis quilômetros finais. Acaba em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, no número 900 da Avenida Paulista.

Horário das largadas

A programação tem início às 7h25 (de Brasília), com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40, será a vez da Elite feminina. Às 8h05 será a vez dos corredores da Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.