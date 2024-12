Os quatro desafios do Palmeiras para fechar a contratação de Andreas Pereira

Abel Ferreira e Leila Pereira reiteram sempre que não buscam contratações "de lotar aeroporto", mas isso não é o que se vê na postura do Palmeiras nesta janela de transferências. Agressivo no mercado, o clube já contratou Paulinho junto ao Atlético-MG e quer Andreas Pereira, do Fulham. Esse último, porém, é protagonista de uma negociação difícil para o clube alviverde.

Os dirigentes palmeirenses conversam com o empresário iraniano Kia Joorabchian, responsável por representar o jogador no mercado inglês. O meia até demonstrou interesse em atuar pelo Palmeiras, mas a missão dificulta-se na necessidade de convencer o Fulham, papel assumido por Kia.

O Palmeiras tem alguns desafios para fechar com o meia. Saiba quais:

1º - Andreas Pereira é fundamental no Fulham

O meia fechou 2024 com 38 partidas com a camisa do Fulham (15 na atual temporada). Ele não foi titular em apenas dois jogos. Andreas integra o meio de campo da equipe do técnico Marco Silva junto de Iwobi e Lukic, e o trio - todos de 28 anos - atua em harmonia na tática do treinador português.

2º - Possível renovação com o Fulham

O jogador tem contrato com o clube inglês até o final da próxima temporada (em junho de 2026). Não é descartada, porém, uma renovação para ampliar o vínculo e encarecer o preço que interessados no jogador tenham que pagar.

Após o último jogo de 2024, o empate por 2 a 2 contra o Bournemouth, no qual Andreas deu uma assistência, o meia publicou um recado aos torcedores no seu Instagram. "Azar de não conseguir a vitória, vamos de novo no próximo ano! Obrigado pelo seu apoio incrível neste 2024! Vejo vocês em 2025", escreveu.

3º - Importância para o experiente Marco Silva

O Fulham é o quarto clube do português na Inglaterra. Silva está no comando da equipe desde 2021, um ano antes da chegada de Andreas Pereira. Tão logo desembarcou na Europa, o meia passou a ser titular da equipe.

Depois do empate mais recente, o técnico reiterou o quanto conta com o brasileiro. "É muito importante para nós, não escondo, é um jogador diferente, que nos dá outras coisas", falou.

Silva já revelou até mesmo falar sobre a oferta do Palmeiras, mas destacou que isso cabe ao Fulham. "Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre eu e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer, portanto, nem a conversa", disse.

4º - Concorrência do mercado europeu

A proposta de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões) do Palmeiras é praticamente o dobro que os 10 milhões de libras (R$ 64 milhões, na época) pagos pelo Fulham ao Manchester United para contratar o jogador.

O Olympique de Marselha já procurou o atleta na janela de agosto de 2024, oferecendo 25 milhões de euros (R$ 151 milhões). Na época da proposta do clube francês, o meia era pedido do técnico Roberto De Zerbi, que continua no clube e pode insistir por uma nova investida. Antes disso, o próprio Andreas negou proposta do Al Etifaq, de Steven Gerrard, na Arábia Saudita, para continuar no radar da seleção brasileira.

No próprio Campeonato Inglês, já houve interesse em Andreas Pereira. O Chelsea quis contratar o brasileiro após perder Conor Gallagher para o Atlético de Madrid. O técnico Maresca via jogador o Fulham como reposição, e o clube estava disposto a pagar até 35 milhões de libras (R$ 252 milhões, na época). A negociação, contudo, não evoluiu.

Palmeiras tem "planos B" em caso de insucesso na negociação por Andreas Pereira

Mesmo que o reforço do meio de campo palmeirense não seja Andreas Pereira, é de se esperar um movimento agressivo no mercado para contratar. O Palmeiras tem o sonho antigo de contar com o paraguaio Villasanti, do Grêmio. O meia tem o mesmo procurador que Gustavo Gómez.

Em entrevista ao Estadão, o presidente gremista, Alberto Guerra, já confirmou que poderia negociar o jogador até mesmo no mercado nacional, em caso de uma boa proposta. "Ninguém é inegociável no Grêmio. Vindo uma proposta boa para o que a gente quer e boa para o jogador, acaba saindo. Pelo que sei, (o Palmeiras) está em cima do Andreas Pereira, chegaram nos 20 milhões de euros, mas (Fulham) não quer liberar. Se vem (uma proposta) com valor considerável, não tem como segurar", ponderou. Entretanto, o dirigente disse ainda não haver contato oficial.

Outro interesse do Palmeiras é Matheus Pereira, do Cruzeiro. O meia foi o principal destaque da equipe mineira em 2024 e foi avaliado pela direção cruzeirense em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). A intenção do Palmeiras, inicialmente, é tentar uma liberação por 12,5 milhões de euros (R$ 80 milhões).

Até o momento, o único reforço palmeirense oficializado é Facundo Torres, que veio do Orlando City. O clube está prestes a anunciar Paulinho, também para o ataque.